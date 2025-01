Atalanta-Juventus, ancora Nico Gonzalez da falso nove: probabili formazioni e orario tv

Bergamo, 14 gennaio 2025 - Atalanta e Juventus si affrontano al Gewiss Stadium nel recupero della 19esima giornata di Serie A. I padroni di casa dopo 11 vittorie consecutive hanno pareggiato le ultime due partite con Lazio e Udinese ed ora cercano una vittoria di prestigio per certificare le proprie ambizioni Scudetto. Serve una vittoria alla Vecchia Signora che rimane imbattuta ma ha pareggiato sei delle ultime sette gare, le ultime due contro Fiorentina e Torino, allontanandosi dalle prime.

I precedenti

Atalanta e Juventus hanno pareggiato ben 10 degli ultimi 15 match di Serie A (completano il parziale due successi della Dea e tre vittorie piemontesi); da quando infatti Gian Piero Gasperini è diventato l’allenatore dell’Atalanta (dal 2016/17), questa è la sfida che conta più pareggi nella competizione (10). Bergamaschi e torinesi hanno pareggiato entrambe le sfide dello scorso campionato (0-0 a Bergamo all’andata e 2-2 a Torino al ritorno), l’ultima volta che le due formazioni hanno registrato tre segni “X” di fila in Serie A risale al periodo tra il 1990 e il 1991. Madama è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 19 trasferte contro la Dea in Serie A (12V, 6N), l’unica vittoria interna della Dea nel periodo è arrivata il 18 aprile 2021 (1-0 con gol di Ruslan Malinovskyi).

Le curiosità

L’Atalanta ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime 13 partite casalinghe di Serie A (36 centri nel parziale, una media di 2.8 a incontro): solo una squadra è riuscita a realizzare due o più gol in più incontri casalinghi di fila negli ultimi 60 anni nella competizione, il Milan di Alberto Zaccheroni, tra il 1999 e il 2000 (serie arrivata a 15). Dopo l’1-1 nel derby contro il Torino, Madama è diventata la seconda squadra a pareggiare almeno 12 delle prime 19 gare in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo l’Inter nel 2004/05 (13) – i nerazzurri pareggiarono anche la gara successiva. La Dea è la squadra che ha vinto più incontri (14) e segnato più reti (50) in casa nell’anno solare 2024 in Serie A; più nello specifico, i bergamaschi hanno trovato il successo in ben 10 delle ultime 12 partite interne disputate nella competizione (2P). La Vecchia Signora ha vinto solo sette delle prime 19 partite stagionali di Serie A per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 1998/99, stagione terminata con un settimo posto, con Marcello Lippi in panchina nelle prime 20 partite, poi sostituito da Carlo Ancelotti– in quella annata nella 20ª gara arrivò una sconfitta. La Juventus ha perso 12 punti da situazione di vantaggio (come Empoli e Parma), meno solo di Venezia (20) e Bologna (15) in questo campionato - considerando le precedenti due stagioni, i bianconeri avevano vanificato in totale solo 14 punti (otto nel 2023/24 e sei nel 2022/23).

Le dichiarazioni di Thiago Motta

Queste le parole pronunciate da Thiago Motta nella classica conferenza stampa di vigilia: "Il gruppo sta recuperando dopo il derby. È importante recuperare bene sia fisicamente che mentalmente. Siamo arrabbiati perché non abbiamo vinto, ma siamo già concentrati sulla prossima partita, che sarà molto importante contro un’Atalanta in ottima forma. Affronteremo questa sfida dando il massimo. Abbiamo commesso errori e in alcune partite avremmo potuto vincere. Siamo i primi ad arrabbiarci perché vogliamo sempre dare il massimo. Ora dobbiamo recuperare i punti lasciati indietro e concentrarci partita dopo partita. La squadra è unita e pronta per affrontare le prossime sfide, anche se non dobbiamo pensare troppo in avanti. Non siamo contenti di dove siamo adesso. Il nostro obiettivo è entrare in zona Champions e alzare il nostro livello. Ma inutile guardare troppo avanti, dobbiamo pensare solo alla partita contro l'Atalanta. Koopmeiners è esattamente il giocatore e la persona che mi aspettavo. Trasmette tanto ai compagni e si sacrifica per loro. Per lui sarà una partita speciale, dato che torna in un posto dove ha fatto bene e ha vinto. Douglas Luiz sta ancora recuperando, ma può giocare. Contro il Torino ha disputato una partita intera e di grande livello, nonostante fosse tanto tempo che non giocava titolare. Abbiamo scelto di lasciarlo più basso per liberare Thuram e gestire le sue forze durante i 90 minuti; Yildiz sta facendo bene, sia a destra che a sinistra. Cresce in fretta e ha grandi qualità, ma deve migliorare in fase difensiva per essere più decisivo nei contrasti. Mbangula è cresciuto molto rapidamente, adattandosi per via delle difficoltà incontrate. È un ragazzo altruista, e deve continuare a spingere per migliorare ancora. Cambiaso sta migliorando molto e contro il Torino è entrato in partita in modo attento e concentrato. È fondamentale per noi e siamo contenti di ritrovare il Cambiaso di inizio stagione. La squadra è pronta ad affrontare gli impegni che verranno, ma dobbiamo rimanere concentrati sul presente. Pensiamo partita per partita, dando sempre il massimo".

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

Juventus (4-2-4): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez. All. Motta.

La designazione arbitrale

Sarà il signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l’arbitro di Atalanta-Juventus. I suoi assistenti saranno Ciro Carbone di Napoli e Alessandro Costanzo di Orvieto, IV ufficiale Antonio Rapuano di Rimini, V.A.R. Valerio Marini di Roma 1, A.V.A.R. Daniele Chiffi di Padova.

Orario e dove vedere la sfida

Atalanta-Juventus è in calendario per martedì 14 gennaio, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. L'incontro sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn, Sky Go e Now.

