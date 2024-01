Atalanta, per Palomino e Adopo c’è l’ipotesi Salernitana

Bergamo, 8 gennaio 2024 – Le sirene granata cantano per alcune riserve dell’Atalanta. La Salernitana ultima in classifica, ma rivitalizzata dall’arrivo del nuovo ds Walter Sabatini, per rilanciarsi nella corsa salvezza ambisce a due giocatori poco utilizzati dalla Dea, il 34enne difensore centrale argentino Jose’ Luis Palomino e il 23enne mediano francese Michel Adopo. Due operazioni possibili, ma non scontate.

Le trattative tra i club

In questi anni tra i due club ci sono state diverse operazioni: l’Atalanta ha acquistato dalla Salernitana nel giugno 2022 il centrocampista brasiliano Ederson per 23 milioni, con la formula 15 milioni più la cessione del difensore Lovato, mentre i granata campani hanno avuto in prestito dai nerazzurri nell’estate 2021 i giovani Ruggeri e Zortea, rientrati alla base l’estate successiva.

La Salernitana ora bussa per Palomino che a giugno andrà in scadenza contrattuale: il difensore tucumano, 34 anni compiuti da qualche giorno, è appena rientrato dall’ennesimo infortunio muscolare, problemi fisici che dal novembre 2022 gli hanno permesso di giocare appena una ventina di partite. In questa stagione El General ha messo insieme appena cinque spezzoni, per una cinquantina di minuti di utilizzo.

Adesso però sta bene e Gasperini, che lo considera un giocatore ancora utile alla causa difensiva nerazzurra, potrebbe schierarlo con maggiore continuità. La dirigenza campana offre al giocatore un contratto fino al 2025.

La posizione di Adopo, che finora ha trovato poco spazio, è legata all’acquisto del 19enne mediano gallese Jordan James, che l’Atalanta sta trattando con il Birmingham per 5 milioni. Se arrivasse il talento gallese, Adopo troverebbe meno spazio e per questo motivo sarebbe più reale l’ipotesi di cessione: si valuta un prestito fino a giugno per giocare con continuità.

Sempre la Salernitana vorrebbe anche l’ex Nadir Zortea, sempre in prestito semestrale: l’uscita del 24enne bellunese sembrava scontata fino ai primi di dicembre, ma nell’ultimo mese il laterale di Feltre ha trovato più spazio e in caso di cessione dell’olandese Bakker resterebbe come quinto esterno.