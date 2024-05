Atalanta, contro il Marsiglia la spinta dei 15mila tifosi del Gewiss Stadium: la formazione di Gasperini

Bergamo, 9 maggio 2024 – Saranno 15mila i tifosi nerazzurri che stasera al Gewiss Stadium (fischio d’inizio alle 21) spingeranno l’Atalanta verso l’impresa: battere il Marsiglia per centrare la prima finale europea della sua storia.

In realtà stasera alla Dea non serve nessuna impresa: il miracolo i nerazzurri lo hanno fatto lo scorso turno eliminando il favoritissimo Liverpool. Ora c’è un Olympique Marsiglia che non ha nulla di straordinario, che arranca al settimo posto nel campionato francese, che ha chiuso secondo il girone eliminatorio dietro al Brighton poi asfaltato dalla Roma, che all’andata ha giocato la partita perfetta, spinta da 65mila tifosi caldissimi, e non è andata oltre un pareggio.

Lo stesso tecnico transalpino Gasset ieri ha ricordato che l’Atalanta è la favorita dopo il pareggio al Velodrome.

Per seguire la semifinale di Europa League sta arrivando a Bergamo Stephen Pagliuca, che nonostante i molteplici impegni di questi giorni ha deciso di essere presente alla partita di questa sera.

L’undici titolare di Gasperini

Ma c’è una partita da giocare e da vincere. Cercando di evitare i supplementari. Gasperini confermerà l’argentino Juan Musso in porta, davanti a lui il trio difensivo formato da Djimsiti, Hien e Scalvini.

A centrocampo ci saranno in mediana la coppia De Roon-Ederson, mentre sulle corsie esterne partiranno Zappacosta e Ruggeri.

Davanti il tridente delle meraviglie da 43 gol stagionali con Koopmeiners da trequartista alle spalle del tandem offensivo De Ketelaere-Scamacca. Il 25enne bomber romano, 10 gol nelle ultime 12 partite, sei gol nelle ultime sette gare europee, è il giocatore più atteso stasera: toccherà a lui aprire con una sua ‘zampata’ la difesa marsigliese. Pronti a entrare nella ripresa i vari Lookman, Pasalic, Miranchuk, Toure’ e Hateboer.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini. Olympique Marsiglia (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Henrique. All. Gasset Dove vederla: diretta dalle 21 su Dazn e SkySport