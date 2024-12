Atalanta, Cuadrado in forte dubbio contro il Milan

Bergamo, 4 dicembre 2024 – Venerdì sera, nel match casalingo contro il Milan, l’Atalanta rischia di non aver Juan Cuadrado. Il 36enne esterno tuttofare si è dovuto fermare ai box, dopo la trasferta vittoriosa a Roma, per un risentimento muscolare al flessore sinistro. Ieri il colombiano classe 1988 ha svolto solo terapie, difficile possa recuperare per il Milan, più probabile un suo tentativo di esserci martedì sera nell’atteso match casalingo contro il Real Madrid.

Lavoro differenziato individuale anche per l’altro esterno destro, Davide Zappacosta, fermo da quattro settimane per un problema muscolare al soleo rimediato contro l’Udinese il 10 novembre. Anche per lui pare difficile il rientro contro il Milan venerdì sera.

Mateo Retegui ha trovato la sua prima rete anche in Champions League

Intanto il cannoniere Mateo Retegui, 14 gol stagionali, 12 in serie A e due in Champions, ha ricevuto il premio indetto dalla Lega Calcio Serie A di “EA Sports FC Player of the month”, relativamente al mese di ottobre in cui il bomber argentino naturalizzato italiano ha segnato sei gol e servito tre assist in quattro giornate di campionato. Retegui verrà premiato al Gewiss Stadium dal presidente nerazzurro Antonio Percassi venerdì sera, prima del fischio d’inizio di Atalanta-Milan.