Juve, è l'ennesimo pareggio: Kalulu illude, Retegui salva l’Atalanta

Bergamo, 14 gennaio 2025 – Atalanta e Juventus non si fanno male. Va in archivio sull'1-1 il recupero della 19esima giornata. Bellissima gara al Gewiss Stadium. I gol nella ripresa: in vantaggio va la Vecchia Signora con Kalulu, poi Retegui impatta il punteggio. Per i nerazzurri si tratta del terzo pareggio consecutivo, mentre per i bianconeri si tratta del tredicesimo segno "ics" di questo campionato. La Dea sale a quota 43 e raggiunge l'Inter al secondo posto (ma la Beneamata ha due partite da recuperare), mentre Madama si porta a 34 punti, a -2 dalla Lazio quarta.

Le scelte dei due allenatori

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini.

Juventus (4-2-4): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez. All. Hugeux (Thiago Motta squalificato).

Primo tempo

L'avvio di partita è equilibrato. Più propositiva la Dea nei minuti iniziali, prima con una conclusione di Lookman che non crea grattacapi a Di Gregorio, poi con un colpo di testa ampiamente largo di De Ketelaere. Interessante lo schieramento della Juventus, che si sistema con un 4-2-4. La prima vera occasione della gara si registra al 21', quando Nico Gonzalez serve in verticale Koopmeiners, che non inquadra il bersaglio grosso. Buono il giro palla della Vecchia Signora, che però al 25' rischia dopo un errore di Cambiaso, ma Di Gregorio neutralizza il tentativo di Lookman. Non ha grossi problemi dall'altra parte Carnesecchi a bloccare il destro di McKennie. La Dea prova ad affidarsi ai sussulti di Lookman, ma la retroguardia piemontese (e in particolare Thuram) stoppa le velleità dei nerazzurri. Il finale di primo tempo è tutto di marca bianconera. Al 44' grande opportunità per la Vecchia Signora: dopo un destro di Yildiz murato, la sfera finisce a Nico Gonzalez, che non centra la porta per pochissimo. Il turco poi mette in mezzo un palla che, deviata leggermente da Koopmeiners, costringe Carnesecchi al riflesso di reni. E all'ultimo respiro, sugli sviluppi di un angolo, l'acrobazia del numero 10 della Juve si spegne sul fondo non di molto.

Secondo tempo

La ripresa comincia così come si era chiuso il primo tempo, ossia con Madama a sfiorare il vantaggio. Dopo il sinistro di Yildiz fuori, gli ospiti sono sfortunatissimi: da angolo, Kalulu svetta di testa, la sfera sembra destinata ad entrare e invece, dopo aver incocciato il palo interno, viene smanacciata all'ultimissimo da Carnesecchi prima che superi interamente la linea di porta. Sul ribaltamento di fronte, Pasalic si invola in uno contro uno, poi il croato conclude di un soffio out. Al 55' la gara si sblocca: McKennie inventa per l'accorrente Kalulu, che stavolta si toglie la gioia del gol bucando Carnesecchi. La reazione dei locali è immediata, con Ederson a chiamare in causa Di Gregorio. Al 60' il cross del neo entrato Samardzic viene sporcato da Di Gregorio, poi il successivo tentativo di Lookman viene salvato quasi sulla linea da Gatti. Occasioni da una parte e dall'altra: stavolta tocca a McKennie, che impegna Carnesecchi. Fuori di pochissimo invece la botta da fuori di Ederson. Gasperini inserisce anche Bellanova e il rientrante Retegui, mentre dall'altra parte fa il proprio ingresso in campo Douglas Luiz. Proprio i cambi sono decisivi per i bergamaschi: al 78' Bellanova anticipa di testa Cambiaso, Retegui fa altrettanto con Savona e gonfia la rete per l'1-1. Altre sostituzioni: Hien e Zaniolo vanno dentro per la Dea, Mbangula per la Juve. All'83' Carnesecchi torna a sporcarsi i guantoni sulla zuccata di Locatelli. Decisivo pure Di Gregorio su Zaniolo, che approfitta dell'errore di Kalulu, ma il suo tiro viene neutralizzato dall'estremo difensore bianconero. C'è spazio pure per Fagioli prima del 90'. Cinque i minuti di recupero: nel primo McKennie offrire un assist d'oro a Yildiz, che da posizione decentrata non fa male a Carnesecchi. Di fatto è l'ultima emozione del match, che termina senza vincitori.

Il tabellino

Atalanta-Juventus 1-1

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini (79′ Hien), Kolasinac; Zappacosta (65′ Bellanova), Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic (55′ Samardzic); De Ketelaere (65′ Retegui), Lookman (79′ Zaniolo). All. Gasperini. A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kakari, Palestra, Brescianini.

Juventus (4-2-4): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli (86′ Fagioli), Thuram (74′ Douglas Luiz); Yildiz, Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez (80′ Mbangula). All. Hugeux (Thiago Motta squalificato). A disp. Perin, Pinsoglio, Adzic, Weah, Rouhi.

Marcatori: 54′ Kalulu, 77′ Retegui

Ammoniti: 73′ Kolasinac, 85′ Mbangula

Arbitro: Doveri di Roma 1

