Atalanta, il mercato invernale in fase di chiusura: chi rimane e chi ha lasciato la Dea

Bergamo, 31 gennaio 2024 – Per gennaio la Dea non muove ulteriori pedine e il mercato invernale, agli sgoccioli, non sembrerebbe avere in serbo novità dell’ultimo minuto. Ma il condizionale è d’obbligo perché nel calcio tutto può succedere, anche all’ultima ora, con un’offerta clamorosa imprevista o un infortunio a obbligare ad un intervento in extremis.

Premessa d’obbligo, ma la strategia atalantina non prevede più operazioni in entrata o uscita, salvo eventualmente un’operazione marginale per inserire un giovane che non avrebbe impatto sulla prima squadra ma da aggregare per gli allenamenti e da far maturare nella under23 in serie C. Un percorso che in passato hanno intrapreso anche Czyborra, Bellanova, Sutalo, Mihaila.

Chi rimane in squadra

Salvo eventi clamorosi non si muoverà il portiere Juan Musso, relegato a secondo dall’esplosione del giovane Carnesecchi: l’argentino resterà come vice fino a giugno, per avere due portieri affidabili. In estate verrà messo sul mercato in cerca di una nuova collocazione.

Non si dovrebbe muovere il 23enne laterale olandese Mitch Bakker, acquistato in estate per 9 milioni dal Bayer Leverkusen ma finora deludente e sparito dai radar da fine novembre: per lui c’erano richieste da Roma, Torino e Monza. Dovrebbe restare anche Michel Adopo, il 23enne mediano francese che ha trovato poco spazio e avrebbe potuto maturare altrove, in prestito, se fosse arrivato il 19enne mediano gallese Jordan James del Birmingham, che resterà comunque monitorato in vista del mercato estivo.

Stessa sorte anche per il 34enne argentino Jose’ Luis Palomino che Gasperini ha utilizzato nei finali di gara nel mese di gennaio: sul veterano tucumano premono Udinese e Salernitana che gli garantirebbero una maglia da titolare, ma l’intenzione è di trattenerlo fino a giugno.

Gli spostamenti del mercato invernale della Dea

Il mercato nerazzurro ha portato all’innesto del 25enne difensore svedese Isak Hien, prelevato dal Verona per 9 milioni e alla sola uscita del 24enne laterale Nadir Zortea, prestato al Frosinone per avere più spazio per giocare.

Lo stesso Gian Piero Gasperini sabato in conferenza stampa aveva escluso ulteriori operazioni di mercato spiegando: “Per me l’organico così è completo. Al massimo penso che la società vedrà se c’è la possibilità di inserire giocatori di prospettiva per il futuro, magari inserendoli nell’under23, ma non per l’immediato”.