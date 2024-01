Atalanta imbattuta al Gewiss: sei vittorie consecutive da dicembre. I fattori del successo

Bergamo, 29 gennaio 2024 – Dea invicta tra le mura amiche. L’Atalanta, quarta in classifica con 36 punti, sta volando grazie al fattore campo. Da dicembre il Gewiss Stadium è diventato un fortino inespugnabile: sei vittorie consecutive contro Milan, Salernitana, Lecce, Frosinone e Udinese in campionato e contro il Sassuolo in Coppa Italia.

I numeri di un quarto posto strepitoso

Ma da inizio stagione il catino di viale Giulio Cesare è un fattore decisivo per i nerazzurri di Gasperini: in campionato otto vittorie e un pareggio, contro la Juventus, in undici gare casalinghe, con le sole due sconfitte per 1-2 contro Inter e Napoli.

Venticinque punti raccolti in undici giornate, cui vanno aggiunti due successi e un pareggio in Europa League e un altro successo in Coppa Italia, per un complessivo di undici vittorie e due pareggi in 15 partite casalinghe.

Curva Nord, fattore decisivo

E un altro fattore decisivo per la Dea sta diventando la curva Nord, sempre esaurita con i suoi 9000 tifosi: in serie A da novembre 14 gol segnati sotto la Curva intitolata al compianto Federico Pisani su 17 complessivi realizzati dai nerazzurri, 16 su 20 aggiungendo la Coppa Italia.

La Curva è diventata un autentico dodicesimo uomo in campo per la squadra bergamasca, che a febbraio si presenterà davanti ai tifosi di casa per due gare casalinghe: domenica 4 Febbraio alle 18 contro la Lazio e sabato 17 contro il Sassuolo. Saranno altre due opportunità per allungare la striscia casalinga della Dea imbattibile o quasi tra le mura amiche.