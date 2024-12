L’Atalanta ritrova Zappacosta per la sfida con il Real Madrid

Bergamo, 8 dicembre – Martedì l’Atalanta, per il big match casalingo contro il Real Madrid, dovrebbe recuperare Davide Zappacosta ma non Juan Cuadrado. Nella seduta mattutina il 32enne esterno di Sora ha svolto parte del lavoro in gruppo, per cui la sua convocazione contro i Galacticos sembra probabile.

Juan Cuadrado out per la sfida con il Real Madrid

L’ex Chelsea si era fermato il 10 novembre alla fine del primo tempo contro l’Udinese per una lesione al soleo. Quasi da escludere il recupero invece per il 36enne colombiano, che nel finale a Roma ha rimediato un risentimento muscolare al flessore. Anche oggi l’ex Juve e Inter ha svolto terapie personalizzate.

Con il rientro di Zappacosta la Dea tornerà ad avere tre esterni titolari intercambiabili, con Bellanova e Ruggeri, oltre al 19enne “apprendista” Palestra come quarta opzione. Lunedì l’Atalanta svolgerà l’ultima seduta pre Real al centro sportivo di Zingonia nel primo pomeriggio, mentre i Galacticos castigliani si alleneranno nel tardo pomeriggio al Gewiss Stadium. Ancelotti ieri ha perso Mendy per un problema muscolare ma porterà a Bergamo il recuperato Rodrygo.