Bologna, Aebischer ed El Azzouzi accelerano per il rientro

Bologna, 3 gennaio 2025 – C’è chi lavora sodo a Casteldebole per cercare di rientrare in campo il prima possibile. Oussama El Azzouzi e Michel Aebischer stanno infatti cercando di bruciare le tappe per tornare presto a disposizione di Vincenzo Italiano. Un lavoro intenso per i due centrocampisti certificato anche da un video pubblicato sui social dal Bologna, nel quale si vedono il giocatore marocchino e lo svizzero intenti a correre sul campo e a lavorare in palestra, iniziando anche i primi tocchi con il pallone.

Una buona notizia per i rossoblù e per il tecnico di Karlsruhe che potrà così avere quell’abbondanza anche in mediana che più volte ha sottolineato di vedere di buon occhio, anche per far rifiatare alcuni dei titolarissimi che fino ad oggi hanno stretto sempre i denti, a partire dall’inamovibile Remo Freuler.

Se per Aebischer però questo discorso è più che sensato, per El Azzouzi la parentesi invernale potrebbe portare anche ad una cessione in prestito per andare a caccia di minutaggio: il centrocampista marocchino non è mai sceso in campo in questa stagione, a causa dei problemi fisici rimediati con la sua nazionale alle Olimpiadi e ritrovare la forma giusta in un momento dedicato per la squadra, in piena corsa per l’Europa, potrebbe essere più complicato del previsto, precludendogli la possibilità di avere minutaggio con il Bologna.

Molto però dipenderà anche dagli altri discorsi di mercato aperti, con anche Moro che potrebbe essere ceduto durante questa finestra invernale. Lo svizzero Aebischer dovrebbe invece essere il primo a rientrare tra i possibili titolari, con il giocatore indisponibile da ottobre quando si era sottoposto all’operazione di Sports Hernia. Il gruppo si ritroverà a Casteldebole il prossimo 7 gennaio, sfruttando una pausa più prolungata a causa dell’impegno dell’Inter in Supercoppa Italiana. Italiano ritroverà i suoi per preparare la sfida casalinga con la Roma in programma al Dall’Ara domenica 12 alle ore 18.