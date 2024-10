Aston Villa Bologna, Italiano: "Manca ancora qualcosa, lavoreremo più forte"

Bologna, 22 ottobre 2024 – E’ un Vincenzo Italiano scuro in volto quello che parla alla stampa al termine della sconfitta dei suoi con l’Aston Villa. Il tecnico rossoblù ha sottolineato ancora una volta la buona prestazione dei suoi, evidenziando però al contempo come sia ancora mancata la freddezza giusta per arrivare al gol: “Anche oggi i ragazzi hanno offerto una buona prestazione, contro una squadra forte sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello fisico. Rispetto al Liverpool abbiamo offerto un po’ meno qualità ma abbiamo ricercato attacco e profondità maggiore, Nel primo tempo abbiamo avuto qualche situazione nitida per fare gol”.

Poi l’analisi critica rispetto all’episodio che ha portato al vantaggio dei padroni di casa: “Nel primo gol, secondo me è fallo su Fabbian e Remo (Freuler, ndr) ha preso palla piena. Anche oggi i ragazzi sono stati concentrati, hanno tenuto botta. In questo momento ci gira così, non siamo riusciti a fare gol. Mi dispiace perché anche qui qualcosa l’abbiamo mostrato”.

L’allenatore poi è tornato sulle difficoltà della squadra nel concretizzare le occasioni, specialmente dopo aver creato tanto, cercando di spronare la squadra: “Bisogna dare tutti qualcosa in più, io in primis. Chi va in campo e chi subentra. Bisogna curare tutti i dettagli, i presupposti per fare gol li abbiamo avuti ma non è bastato. E’ un peccato, abbiamo troppi pochi punti in campionato e in Champions abbiamo pochi gol. Non aver segnato è un peccato, lavoreremo più forte. Proveremo anche di fare qualcosa di diverso. Sono convinto che presto ci toglieremo qualche soddisfazione. Sono convinto che Dallinga, Castro, Ndoye e Orso hanno nelle loro corde qualcosa di diverso rispetto a quello che stiamo mostrando sotto porta, sono convinto che la scintilla si accenderà grazie agli allenamenti. Quando si arriva lì davanti bisogna avere più freddezza, oggi abbiamo difeso bassi, l’abbiamo fatto egregiamente. E’ davanti che dobbiamo accelerare e cercare di fare qualcosa di diverso”.