Bologna in Champions League: quando si tengono i sorteggi e come funzionano

Bologna, 29 agosto 2024 – Tempo di iniziare a sognare le notti europee per il Bologna che questo pomeriggio conoscerà i suoi avversari nella Champions League 2024/2025. Oggi si terranno infatti i sorteggi che decreteranno le avversarie dei rossoblù nella massima competizione europea per club. La cerimonia si terrà al Grimaldi Forum di Monte-Carlo, con il presidente Joey Saputo che parteciperà all’evento insieme al figlio Luca e all’Amministratore Delegato Claudio Fenucci.

Nuovo format

La squadra emiliana torna così nell’Europa dei grandi a 60 anni dall’ultima partecipazione: era la Coppa dei Campioni del 1964 e il Bologna fu eliminato dall’Anderlecht al primo turno. A sei decadi di distanza, il trofeo ha tutt’altro nome e soprattutto da questa stagione un nuovo format: addio ai gironi che hanno caratterizzato gli ultimi anni, sostituiti da un raggruppamento unico in stile campionato. Anche il numero dei partecipanti è aumentato, con 36 squadre, divise in fasce, che si contenderanno la coppa dalle grandi orecchie ma che non si affronteranno tutte tra di loro.

Ognuna infatti giocherà 8 partite, contro due squadre di ogni fascia. Il sorteggio prevederà alcuni limiti per le squadre della stessa federazione (per evitare subito i derby). Si procederà ad una cerimonia definita “ibrida”, con il bussolotto del club che verrà sorteggiato manualmente ma sarà un software a stabilire le avversarie.

Una volta conosciuti gli scontri, bisognerà attendere sabato 31 agosto per la definizione del calendario, con giorni e orari esatti delle singole partite. Partite che quest’anno si giocheranno non soltanto martedì e mercoledì ma anche il giovedì, con settimane dedicate esclusivamente alla Champions League. Una volta terminata la fase che prevede le 8 partite (4 in casa e 4 in trasferta), in base ai punti conquistati, le squadre dalla 1^ alla 8^ accederanno direttamente al turno successivo mentre dalla 9^ alla 24^ si giocheranno un turno di play-off. Le altre invece saranno eliminate direttamente senza nessuna “retrocessione” in Europa League come in precedenza. Il Bologna sarà inserito in 4^ fascia, con i rossoblù e la città che hanno già espresso a gran voce la volontà di affrontare il Real Madrid. Il sorteggio sarà trasmesso dalle ore 18 in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it e sul canale YouTube di SkySport.

Le fasce per i sorteggi:

FASCIA 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona

FASCIA 2: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar Donetsk, Milan

FASCIA 3: Feyenoord, Sporting, Psv Eindhoven, Salisburgo, Young Boys, Celtic, Dinamo Zagabria, Stella Rossa, Lille

FASCIA 4: Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Brest, Slovan Bratislava

Calendario della Champions