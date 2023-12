Bologna da Champions: ora la città può sognare davvero

Bologna, 11 dicembre 2023 – Si respira aria diversa in città. D’altronde, il Bologna in zona Champions è qualcosa che non capita tutti i giorni da queste parti.

La vittoria di ieri a Salerno (la prima in trasferta) ha infiammato una piazza che già durante tutta la stagione ha dimostrato entusiasmo e attaccamento alla squadra di Thiago Motta. Ma ora, il quarto posto raggiunto in co-abitazione con la Roma, fa definitivamente sognare una città che sogna l’Europa. Febbre da Champions, verrebbe da dire, con lo scontro diretto proprio contro la Roma di Mourinho in programma domenica alle 18.

Il Dall’Ara risponderà presente, con il club che ha già comunicato le 23.000 presenze. Perché Bologna ha fame di ambizione, trascinata da una squadra che per prima ha dimostrato di crederci sul campo, nonostante il tecnico rossoblù sia il primo a tenere con i piedi per terra i suoi giocatori.

L’entusiasmo in città è palpabile: dopo la gara all’Arechi, un gruppo di tifosi rossoblù ha aspettato a Casteldebole la squadra di ritorno da Salerno in pullman.

E anche il primo cittadino Matteo Lepore non ha trattenuto l’entusiasmo al termine dell’1-2 firmato da Zirkzee, postando sui suoi profili social una foto dell’attaccante che sta facendo impazzire Bologna con il commento “Vertigini”.

Già, perché il quarto posto non può che provocare questa sensazione nel tifo rossoblù, non abituato a latitudini del genere.

E ora la Roma, per uno scontro al vertice che potrebbe ancora di più far cullare sogni europei per la squadra di Motta.