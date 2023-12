Zirkzee affonda la Salernitana: Bologna quarto in classifica

Salerno, 10 dicembre 2023 – Il Bologna espugna l’Arechi e vola al quarto posto in classifica. Partita dominata per quasi ottanta minuti dai rossoblù, a segno due volte nel primo tempo in entrambi i casi con Zirkzee. Nella ripresa l’ingresso di Simy riaccende la Salernitana, che riapre la partita proprio con il primo gol in campionato dell’attaccante nigeriano. Ma alla squadra di Inzaghi non basta: campani sempre ultimi in classifica, Bologna in zona Champions League.

Le scelte di Inzaghi e Motta

Inzaghi recupera Ikwuemesi e lo schiera da titolare al centro dell’attacco, con Dia e Candreva a supporto. In mediana spazio a Legowski e Coulibaly, ci sono Bradaric e Mazzocchi sulle fasce. In difesa nuova chance dal 1’ per Gyomber, completano il reparto Lovato e Pirola davanti al portiere Costil che sostituisce l’infortunato Ochoa. Nel Bologna i grandi esclusi di Lecce tornano tutti titolari: Beukema in difesa, Freuler a centrocampo e Zirkzee in attacco. Sorpresa a centrocampo dove resta fuori Aebischer, c’è Moro al suo posto. Confermati i due esterni d’attacco Saeleaekers e Ndoye, sempre fuori per infortunio Orsolini e Karlsson.

Zirkzee ne fa due

Pronti via e il Bologna la sblocca dopo meno di dieci minuti: tiro dalla distanza non irresistibile di Posch, Costil respinge male e serve di fatto Zirkzee che a porta vuota deve solo ribadire in rete il gol dello 0-1. Rossoblù più intraprendenti in avvio di gara, al 13’ ci prova Moro dal limite dell’area con un destro ad incrociare: palla a lato non di molto. Al 20’ arriva il raddoppio della squadra di Thiago Motta: folle retropassaggio di Lovato che serve di fatto Zirkzee davanti a Costil, dribbling a superare il portiere della Salernitana e sinistro a porta sguarnita che vale lo 0-2. È un monologo quello del Bologna, la squadra di Inzaghi è invece in totale confusione, tanto che il tecnico dei campani effettua una sostituzione dopo circa mezz’ora. Ma il copione della gara non cambia: il Bologna scherza con il pallone tra i piedi forte del doppio vantaggio, la Salernitana non dà segni di vita. Si va all’intervallo tra i fischi dell’Arechi sullo 0-2.

Bologna quarto in classifica!

Nel secondo tempo prova a scuotersi la Salernitana, ma con scarsi risultati. Ed infatti è il Bologna a sfiorare il tris al 65’: bravo Zirkzee a pescare l’inserimento centrale di Ferguson, destro a botta sicura dello scozzese che trova la deviazione miracolosa di Costil sul palo. Passando due minuti ed è Moro ad andare vicino allo 0-3: Ferguson in versione assist-man in questa situazione, palla a rimorchio per il croato che calcia di prima intenzione, la palla sorvola la traversa di poco. Al 75’ un lampo della Salernitana riaccende la partita: Candreva riceve da Maggiore, sponda per il neo entrato Simy che con il destro piazza la palla in buca d’angolo, è 1-2 all’Arechi. La squadra di Inzaghi prende coraggio, e in pieno recupero ha due chance per il clamoroso pareggio: prima Daniliuc cerca inspiegabilmente un assist per Simy anziché calciare in porta, poi Pirola di testa su cross di Tchaouna mette a lato di poco. Finisce 1-2 per il Bologna, rossoblù quarti in classifica!