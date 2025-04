Bologna-Empoli di Coppa Italia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 24 aprile 2025 - Dopo lo 0-3 dell’andata, l’Empoli cerca l’impresa al Dall'Ara per provare a ribaltare il risultato della semifinale d'andata di Coppa Italia. Ai toscani occorre un successo con tre gol di scarto per portare la doppia sfida all’extra time, con quattro per andare in finale. Con qualsiasi altro risultato sarà il Bologna, vittorioso all'andata per 3-0, a staccare il pass per l'atto conclusivo contro il Milan, in programma il 14 maggio a Roma.

I precedenti

La prossima sarà la 30° sfida tra Bologna e Empoli tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: il bilancio recita 12 pareggi, nove vittorie azzurre e otto successi rossoblù. I felsinei sono rimasti imbattuti in tutte le ultime cinque gare contro gli azzurri (3V, 2N), dopo che avevano perso sette delle 11 precedenti sfide (1V, 3N). Gli emiliani in questo parziale di cinque partite hanno anche registrato tre clean sheets, tanti quanti quelli nei precedenti 12 match contro i toscani.

Le curiosità

Dopo il successo nella semifinale di andata contro l’Empoli (3-0), il Bologna potrebbe disputare la finale di Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia – dopo esserci riuscito nel maggio 1974 (vittoria maturata ai calci di rigore contro il Palermo in quel caso) – sono esclusi dal conteggio i gironi finali a più squadre. I rossoblù hanno vinto le ultime tre gare in Coppa Italia (vs Monza, Atalanta e Empoli) e potrebbe infilare quattro successi di fila nella competizione per la prima volta dal 1996 (quattro anche in quel caso). Il Bologna non ha subito gol nelle ultime quattro gare in Coppa Italia e potrebbe registrare almeno cinque clean sheets consecutivi nella competizione per la seconda volta nel torneo (serie di sei ottenuta tra settembre 1969 e maggio 1970); più in generale, quella rossoblù è la formazione che vanta la più lunga striscia aperta di clean sheets consecutivi nella competizione in corso (quattro appunto). Dopo avere perso contro il Bologna in questa edizione di Coppa Italia (0-3), l’Empoli potrebbe diventare la prima formazione capace di qualificarsi al turno successivo dopo avere perso con almeno tre reti di scarto l’andata di un match nel torneo a partire dall’Atalanta nel 1997/98 (sconfitta per 0-3 all’andata e successo per 4-0 al ritorno contro il Genoa, nel 2° turno della competizione) e la prima in assoluto a riuscirci in una semifinale di Coppa Italia. Il Bologna è la formazione che ha registrato più recuperi offensivi a partire dagli ottavi di finale in questa Coppa Italia: 34; in aggiunta, nessuna squadra ha registrato più conclusioni a seguito di questa dinamica di gioco rispetto ai felsinei nel periodo nella competizione, cinque proprio come l’Empoli. Empoli che è la squadra contro cui Riccardo Orsolini ha realizzato il maggior numero di reti considerando tutte le competizioni: sei, cinque in campionato e una in Coppa Italia, nel match di andata.

Le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, De Silvestri, Beukema, Erlic, Lykogiannis, Pobega, Moro, Dominguez, Fabbian, Cambiaghi, Dallinga. All. Italiano. Empoli (3-5-2): Vasquez, Goglichidze, Tosto, De Sciglio, Ebuehi, Sambia, Kovalenko, Bacci, Solbakken, Konate. All. D'Aversa.

Orario e dove vedere la sfida

Bologna-Empoli è in calendario per giovedì 24 aprile, con calcio d'inizio fissato alle 21. Il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Canale Cinque. Sarà possibile guardare la sfida anche in streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

La designazione arbitrale

La gara sarà affidata alla direzione di Marcenaro di Genova assistito da Bindoni e Tegoni, con quarto uomo Ghersini e addetti VAR Di Paolo e Paterna.

