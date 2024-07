Bologna, il calendario 2024-2025: c’è l’Udinese alla prima. Ecco quando saranno le big

Bologna, 4 luglio 2024 – Debutto casalingo per il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblu faranno il loro esordio nel campionato 2024-2025 nel weekend del 17-18 agosto tra le mura amiche del Dall’Ara contro l’Udinese nell’ambito della prima giornata della Serie A Enilive (nuovo title sponsor al posto di Tim).

Gli emiliani poi andranno al Maradona per la seconda giornata, con Napoli-Bologna, match che lo scorso anno ha visto gli emiliani consolidare la propria corsa europea assicurandosi la partecipazione alla prossima Champions League.

L’Empoli sarà invece l’avversario della terza giornata. Nella quarta giornata invece il Bologna affronterà la neo promossa Como di Cesc Fabregas, con i lombardi che potrebbero essere tra le sorprese del campionato viste le possibilità economiche della proprietà e i possibili innesti (si parla dell’ex Real Madrid Varane), seguita da un’altra trasferta in quel di Monza per la quinta giornata. Orsolini e compagni torneranno poi al Dall’Ara, per Bologna-Atalanta della sesta di Serie A 2024-2025.

Il derby con il Parma e le big

Il primo derby per i rossoblu sarà quello emiliano contro il Parma che andrà in scena nella settima giornata mentre l’ottava giornata sarà il momento di Genoa-Bologna. Dopo il Napoli alla seconda giornata, la seconda big sarà il Milan alla nona giornata in casa mentre nella decima giornata sarà la volta di Cagliari-Bologna. I rossoblu affronteranno poi il Lecce al Dall’Ara e la Roma all’Olimpico per undicesima e dodicesima giornata rimanendo di fatto nella Capitale per il turno successivo, quando si giocherà Lazio-Bologna. La quattordicesima giornata prevede poi Bologna-Venezia mentre la quindicesima giornata riporterà i rossoblu a incrociare la loro strada con Thiago Motta in un Juventus-Bologna a Torino che potrebbe ancora più significativa rispetto agli ultimi anni visto il divorzio amaro con l’allenatore italo-brasiliano. Per la sedicesima giornata è invece in programma il derby dell’Appennino Bologna-Fiorentina.

Poi sarà la volta di Torino-Bologna, Bologna-Verona e Inter-Bologna, con i rossoblu che torneranno a San Siro alla diciannovesima giornata a caccia di gloria come nelle ultime uscite. Si tratterà anche della chiusura del girone di ritorno, con il giro di boa stagionale.

Il girone di ritorno

Il cammino dei rossoblu ricomincerà al Dall’Ara per Bologna-Roma alla ventesima giornata, seguita sempre in casa da Bologna-Monza, con la prima trasferta del girone di ritorno che sarà a Empoli. Spazio poi a Bologna-Como alla ventitreesima e Lecce-Bologna alla ventiquattresima giornata. Ritorno al Dall’Ara alla giornata numero 25 per Bologna-Torino, seguita dal ritorno del derby emiliano questa volta in casa del Parma alla ventiseiesima e poi Bologna-Cagliari (27^ giornata), Verona-Bologna (28^ giornata), Bologna-Lazio alla ventinovesima giornata e Venezia-Bologna alla trentesima.

Le big al Dall’Ara

Gli uomini di Italiano affronteranno poi il Napoli al Dall’Ara (31^ giornata) per poi sfidare l’Atalanta a Bergamo (32^ giornata). Bologna-Inter sarà nel menù della trentatreesima giornata con i rossoblu che poi affronteranno l’Udinese (34^). La trentacinquesima giornata riporterà Thiago Motta al Dall’Ara, con il pubblico emiliano che potrebbe riservare un’accoglienza non del tutto calorosa per un Bologna-Juventus forse ancor più infuocato dell’andata.

Gli emiliani andranno poi a San Siro contro il Milan. Il ritorno del derby dell’Appenino si giocherà alla trentasettesima giornata e penultimo turno del campionato 2024-2025. La stagione dei rossoblu si concluderà con Bologna-Genoa, nella speranza che possa dare un esito differente dalla sfida del Ferraris (persa 2-0) che ha chiuso la scorsa annata.

Le soste nazionali

Previste soste dal campionato domenica 8 settembre, domenica 13 ottobre 2024, domenica 17 novembre 2024 e domenica 23 marzo 2025, con il campionato che si concluderà domenica 25 maggio. Nessun dirigente del club di Serie A presenti, con solo i vertici della massima serie: dal presidente Casini all’amministratore delegato De Siervo oltre all'head of competitions, Butti. Come ambassador e opinionisti sono invece stati scelti Christian Vieri e Ciro Ferrara. Come da alcuni anni a questa parte, le gare in programma nel girone di andata avranno un ordine diverso da quelle del girone di ritorno, con un minimo di otto giornate di distanza tra le partite di andata e ritorno contro la stessa avversaria.

Calendario asimettrico

La scelta del calendario asimmetrico deriva dal fatto di voler rispettare un crescente numero di concomitanze collegate a ragioni di ordine pubblico ma anche venire incontro alle esigenze dei club e delle realtà locali, oltre che tener conto degli impegni europei delle squadre qualificate per le coppe continentali.