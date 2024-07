Bologna, aria d’Europa: amichevole estiva contro il Maiorca, ecco quando

Bologna, 4 luglio 2024 – Comincia a delinearsi il programma estivo del Bologna in preparazione alla prossima stagione di Serie A.

La società rossoblu ha infatti reso noto che il prossimo 10 agosto la squadra di Vincenzo Italiano sarà impegnata a Palma de Mallorca contro la compagine spagnola. Dovrebbe trattarsi dell’ultimo impegno pre-campionato visto che la Serie A inizierà il weekend del 17-18 agosto con il match del Dall’Ara tra Bologna e Udinese.

Il Mallorca ha chiuso la scorsa stagione al 15° della Liga ma si tratterà ugualmente di un test importante per capire a che punto sarà la preparazione degli emiliani in vista della stagione che vedrà i rossoblu impegnati in Champions League dopo 60 anni dall’ultima apparizione nella massima competizione europea per club. L’amichevole contro gli spagnoli completerà anche il programma estivo che inizierà il prossimo 8 luglio con il raduno a Casteldebole e l’avvio del ritiro estivo a Valles in Val Pusteria.

Durante le due settimane in Trentino Alto-Adige, i rossoblu sosterranno diversi match già annunciati nelle scorse ore: mercoledì 24 luglio alle ore 18 al centro sportivo di Valles andrà in scena Bologna-SSV Brixen (Formazione che milita nel campionato di Eccellenza), sabato 27 sempre a Valles ma alle ore 18 sarà i rossoblu affronteranno il Caldiero, squadra di Lega Pro mentre mercoledì 31 luglio allo Stadio Comunale di Bressanone sarà la volta di Bologna-Asteras Tripolis, club di Serie A greca.

Infine sabato 3 agosto allo stadio Druso di Bolzano andrà in scena il triangolare con Bochum e Sudtirol (calcio d’inizio alle ore 17).