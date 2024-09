Iling Junior e Dominguez in coro: “Bologna grande piazza e un bel progetto per noi”

Bologna, 25 settembre 2024 - Mancavano solo loro all'appello, Samuel Iling Junior e Benjamin Dominguez, tra gli ultimi ad approdare in estate in rossoblù. E se uno ha già lasciato il segno (l'attaccante inglese), segnando un gol tanto bello quanto pesante a Como, il talento argentino proverà a fare lo stesso, ora che ha cominciato a prendere confidenza con ambiente, compagni e città.

"Per me è un passo molto importante venire qui e in Europa - racconta entusiasta e con il sorriso Dominguez -: sono contentissimo per questa nuova avventura. La cosa che più mi ha stupito è stato l’atteggiamento dei compagni, mi hanno tutti aiutato ad inserirmi e ad integrarmi. Sono pronto, ho voglia di dare il massimo". Salutato il Gimnasia, club della sua infanzia e nel quale ha mosso i primi passi col pallone tra i piedi, "Benja" - così è soprannominato fin da bambino -, ritroverà un po' di Argentina in rossoblù, grazie al connazionale Castro.

Dominguez: “Voglio inserirmi in fretta”

"Ho parlato molto con Santi, so che per lui è stata un po' dura i primi mesi, io mi auguro di bruciare le tappe e di inserirmi quanto prima. Mi piace molto giocare davanti - prosegue, descrivendosi un po' dentro e fuori dal campo e spiegando i motivi della sua scelta -, lottare e recuperare palloni. Qui ho notato che c’è molto più ritmo, anche negli allenamenti, ma piano piano mi sto abituando: so che devo solo lavorare forte. Ho scelto Bologna perché è un club con una storia importante, attraente, e questo al di là del discorso Champions. Ho voglia di fare bene e di diventare un giocatore importante per questa società. Il mio idolo? Mi ispiro molto a Neymar".

Iling Junior: “Italiano mi sta facendo crescere”

Da Dominguez a Iling-Junior, che i tifosi e non solo hanno già avuto modo di apprezzare nelle ultime settimane, tra campionato e Champions. "So di essere arrivato in una bella piazza con dei bei tifosi: il Dall'Ara mi ha sempre fatto un'ottima impressione. Ruolo? Mi piace molto giocare a destra, lì mi trovo bene, ma sono a disposizione del mister. Italiano chiede tanta intensità e mi sta facendo crescere".

L'estate tribolata, per l'ex juventino, è ormai alle spalle. "Ho fatto tutta la preparazione con l'Aston Villa, giocando anche qualche partita, poi parlando con Emery ho capito che non c’era molto spazio per me, ma ho apprezzato la sua onestà. Sfidarli in Champions sarà stimolante, una bella partita da affrontare concentrati, come tutte le altre. Compreso il Liverpool: da inglese giocare ad Anfield sarà un’esperienza incredibile, avrò tutti gli occhi addosso".

Biglietti per Liverpool

Intanto, la società ha comunicato che domani dalle 13 partirà la vendita dei biglietti del settore ospiti di Anfield sul circuito Vivaticket, con prelazione per gli abbonati rossoblù. Procede spedita invece la prevendita per il match di sabato contro l'Atalanta al Dall'Ara (ore 20.45): sugli spalti presenti già in 25mila (curve esaurite, restano posti soltanto nei distinti e in tribuna)