Bologna, Italiano deluso dopo il pesante ko col Napoli: "Troppi errori, ci serve più attenzione"

Napoli, 25 agosto 2024 - Un punto in due partite e Bologna che preoccupa, almeno quello visto questa sera nel secondo tempo a Napoli. Per il resto, mai o quasi incisivo nei 90 minuti, nonostante il tanto possesso palla, e troppo leggero per approcciare una squadra che arrivava carica di rabbia al primo appuntamento in campionato al Maradona.

“Non mi è piaciuto il gol subito sul finire del primo tempo: una squadra come la nostra non può permettersi questo tipo di errori, c'è mancata attenzione - ha commentato Italiano nel post-gara, provando ad analizzare il primo stop stagionale del Bfc -. Il secondo gol è invece arrivato paradossalmente nel nostro momenti migliore, e ci ha tagliato le gambe. Dopo un avvio di partita difficile, nei minuti seguenti siamo stati spesso nella metà campo del Napoli. Spesso siamo poi ripartiti bene, guadagnando campo e creando situazioni di pericolo: non ci siamo espressi male, ma non si può terminare una partita così sotto di tre gol"

"Avevamo preparato la gara cercando di limitare al massimo gli errori tecnici - prosegue -, ma da questo punto di vista bisognava fare meglio. Sul piano della pressione non posso rimproverare nulla ai ragazzi, abbiamo sporcato tutti i palloni evitando la loro costruzione del basso. La personalità che ho visto mi fa ben sperare: da qui troveremo la forza per vincere contro l’Empoli sabato. Cresceremo, ma bisogna continuare a lavorare sodo".

Dopo il giorno di riposo, la squadra si ritroverà martedì mattina a Casteldebole (ore 10) per la seduta di allenamento mattutina.