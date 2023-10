Sassuolo Bologna Fc, trasferta e passione rossoblù: i tifosi preparano l’esodo a Reggio Emilia

Bologna, 24 ottobre 2023 – Si scalda l’ambiente rossoblù. E non potrebbe essere altrimenti visto il momento che sta vivendo la formazione di Thiago Motta, reduce dal pesante successo casalingo per 2 a 1 contro il Frosinone.

I tifosi del Bologna pronti all'esodo in casa del Sassuolo

Il Bologna è atteso infatti dalla trasferta di sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo: sarà esodo, visto che il settore ospiti (che ha una capienza di 4mila persone) è già andato esaurito, con almeno 6mila tifosi rossoblù pronti ad ‘invadere’ il Mapei Stadium.

Fronte campo, Thiago sta già iniziando a pensare al possibile undici da opporre alla squadra di Dionisi, e sarà con ogni probabilità una formazione titolare che si discosterà poco da quella vista domenica al Dall’Ara: ballottaggio tra Kristiansen e Lykogiannis, con il primo che potrebbe tornare titolare dopo i recenti guai fisici, mentre in mediana difficile pensare ad una coppia diversa da quella svizzera, con Aebischer e Freuler a protezione della difesa. In avanti Ndoye e Karlsson insidiano Orsolini e Saelemaekers, sicuri del posto Ferguson e Zirkzee. Ancora out Posch e Lucumì, che potrebbero tornare contro la Lazio. Sempre a proposito di biglietti, si avvicina il tour de force per il Bologna, che dopo Sassuolo ospiterà il Verona in Coppa Italia martedì 31 ottobre, mentre venerdì arriverà al Dall’Ara la Lazio di Maurizio Sarri: già 3mila i biglietti venduti per la sfida di Coppa.

