Campions League: i biglietti Aston Villa-Bologna esauriti in poche ore

Bologna, 16 ottobre 2024 – Esauriti in meno di tre ore i biglietti per Aston Villa-Bologna, match valido per la terza giornata della Fase Campionato di Champions League.

Com’era accaduto per Liverpool, dove i tagliandi a disposizione dei tifosi rossoblù erano un numero più esiguo, anche per quel che riguarda gli accessi al Villa Park in vista della partita di martedì 22 ottobre alle 21 italiane non ci sono più possibilità di acquisto. I 2.457 biglietti per il settore ospiti, venduti al prezzo di 60 euro più le commissioni di acquisto, sono andati a ruba dopo che la vendita era scattata alle 12 di oggi, riservata inizialmente alla prelazione per gli abbonati del Bologna alla stagione 2024/2025.

Niente da fare, dunque, per chi non rientrava in questa categoria ma nemmeno per i tanti tifosi che sicuramente non saranno rientrati tra i fortunati che potranno godersi la partita a Birmingham.