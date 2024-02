Cauto ottimismO. Botta al ginocchio,. Calafiori va ko: oggi sarà rivalutato

Una domanda corre nel catino del Dall’Ara come un brivido lungo la schiena quando nel finale Calafiori si arrende al dolore ed è costretto a uscire: si è fatto qualcosa di grave? "Riccardo ha preso un colpo, pensava di poter continuare e invece..." dice Thiago, che però non si sbilancia. A caldo, filtra dal club, non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave: o almeno ieri a partita finita, serpeggiava un cauto ottimismo. La botta Calafiori l’ha presa al ginocchio destro. Oggi il difensore verrà rivalutato dallo staff sanitario, ma non si dispera di poterlo recuperare per mercoledì con la Fiorentina. Meglio però andarci cauti, perché col ginocchio non si scherza e solo oggi avremo un quadro più preciso. Per il recupero con i viola Motta rimetterà in gruppo Aebischer, di rientro dopo la squalifica.