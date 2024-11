Champions, Italiano verso Bologna Monaco: “Vogliamo il risultato”

Bologna, 4 novembre 2024 – Col motore ancora caldo, dopo il successo di sabato col Lecce, il Bologna torna in campo martedì sera al Dall'Ara per la quarta sfida di Champions League contro i francesi del Monaco (ore 21). Un punto nelle precedenti tre, quattro gol subiti e zero segnati, sono tanti i motivi per trovare il primo squillo europeo e mantenere aperte le chance di giocarsi un posto nelle 24 che approderanno alla fase successiva.

Una vigilia serena, rispetto alle precedenti, ma da vivere con la stessa fame di punti di sempre, quella che pretende dai suoi il mister, Vincenzo Italiano. "Dobbiamo cercare la prestazione per ottenere il risultato, soprattutto davanti al nostro pubblico - dice nella consueta conferenza stampa pre-gara -. Qui con lo Shakhtar abbiamo ben figurato, così come in trasferta contro Liverpool e Aston Villa, ora però serve qualcosa in più e domani dobbiamo cercare di metterlo in campo. Monaco avversario abbordabile? Mai pensato. Stanno viaggiando forte e sono in fiducia e per questo motivo dovremo alzare l'asticella".

Possibili novità rispetto alla sfida vinta contro i pugliesi verso quello che per i rossoblù sarà il terzo impegno in sette giorni. "Affronteremo una squadra che alza tantissimo i terzini, e oggi abbiamo provato qualcosa da proporre per provare a metterli in difficoltà. Aspetterò domani a fare le scelte definitive, visto che qualcuno oggi era ancora molto stanco. Castro o Dallinga? Il dubbio per l'attacco rimane: abbiamo anche provato a giocare con entrambi, ma in questo momento non lo riproporremo in Champions: contro squadre come il Monaco ci servirà avere qualche uomo in più in mezzo al campo".

Così poi Italiano si è espresso sulle condizioni di Ferguson e sul rientro di Lykogiannis, out nelle ultime due gare a causa di una contusione. "Lewis sta bene, sta iniziando a incrementare i carichi perché vuole entrare in condizione. La partita col Lecce mi ha permesso di metterlo dentro perché in quella zona dove è subentrato c'era poca densità. Piano piano avrà sempre più spazio: è un giocatore importante per noi e che vogliamo presto al top della condizione. Lyko invece è tornato oggi in gruppo, ma aveva sufficiente condizione per ritornare in campo al massimo - aggiunge -. Domani però partirà ancora Miranda: dovremo essere bravi a sfruttare i suoi cross".

"Playoff obbiettivo reale? - conclude Italiano - "E' un qualcosa che proveremo a raggiungere, ma senza l'ossessione di fare prestazioni sopra il nostro livello. Arrivavo dalla Conference e ho visto squadre in Europa molto forti, ma quello che sto vedendo in Champions, soprattutto nelle ultime due uscite, è un qualcosa a cui non eravamo abituati. Il nostro obiettivo è quello di provare ad arrivare nelle prime 24: se ci riusciremo significherà che avremo fatto un gran lavoro. La Champions per noi deve essere occasione di crescita".

Ai microfoni della Uefa, ha parlato anche il centrocampista rossoblù Kacper Urbanski, quest'anno all'esordio assoluto in Champions League. "Giocarla è bellissimo: è la mia prima volta e queste sono emozioni inspiegabili. Ma non mi posso fermare qui, e continuerò a lavorare per ottenere sempre il massimo. Il mio ruolo in campo? So fare sia il trequartista che la mezzala, ma cerco di dare sempre il massimo ovunque mi metta il mister. Mi piace però giocare più vicino alla porta".

In chiusura, un elogio al compagno di reparto, Remo Freuler. "Ha tanta esperienza, giocare vicino a lui mi da fiducia, mette sempre tanta qualità in campo".

Champions, i convocati per Bologna Monaco

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Iling-Junior, Ndoye, Odgaard, Orsolini.

Arbitro

Il fischietto è affidato all'azero Aliyar Aghayev.