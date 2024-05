Euro 2024, Calafiori e Orsolini tra i pre-convocati dell’Italia di Spalletti

Bologna, 23 maggio 2024 - L'addio di Thiago Motta è l'argomento del giorno sotto le Due Torri: nonostante in molti, tra i tifosi, non abbiano ancora digerito l'addio del tecnico artefice del sogno Champions, c'è anche una buona notizia che può risollevare la giornata dei sostenitori rossoblù.

Riccardo Calafiori (a sinistra) e Riccardo Orsolini (a destra) sono tra i 30 pre-convocati del ct Spalletti in vista degli Europei (FotoSchicchi)

Sia Riccardo Calafiori sia Riccardo Orsolini sono tra i 30 pre-convocati del ct Luciano Spalletti (di recente proprio in visita a Casteldebole per visionare da vicino il lavoro dei due rossoblù) in vista degli imminenti Europei.

Il difensore e l'attaccante, tra i mattatori assoluti della serata Champions che li ha visti protagonisti sul pullman scoperto nel percorso dallo stadio Dall'Ara a Piazza Maggiore, faranno parte della lista dalla quale il ct azzurro sceglierà i 26 che si giocheranno gli Europei, in partenza il prossimo 15 giugno con la sfida all'Albania.

La lista

Entrambi i rossoblù sperano in una chiamata finale di Spalletti: Orsolini, vista anche l'assenza di Berardi nello stesso ruolo, era stato convocato anche per le due amichevoli di marzo (in cui ha messo a referto anche un assist contro l'Ecuador), mentre per Calafiori sarebbe la prima chiamata in Nazionale maggiore, dopo essere stato protagonista in under 21 insieme a Fabbian, che non compare tra i pre-convocati per gli Europei. Il ct Spalletti ha infatti optato a centrocampo per Fagioli, tornato di recente in campo con la Juve proprio contro il Bologna dopo la squalifica per calcioscommesse.

La decisione finale

Entro il 6 giugno si saprà se Calafiori e Orsolini verranno inseriti nell'elenco finale dell’Italia, rappresentando il Bologna in Europa con la maglia azzurra prima di farlo con quella rossoblù nella prossima stagione.