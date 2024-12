Infortunio Orsolini, c’è lesione muscolare: quanto durerà lo stop

Bologna, 5 dicembre 2024 – Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini per almeno tre settimane. L’esterno ascolano è stato sottoposto a ulteriori esami di approfondimento per stabilire l’esatta entità dell’infortunio patito nel primo tempo di Bologna-Monza di Coppa Italia, subito dopo aver segnato il secondo gol per i rossoblù.

L’ecografia predisposta dallo staff medico ha evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, confermando i timori di uno stop lungo per il numero 7 della squadra di Italiano. Orsolini sarà dunque indisponibile contro la Juventus ma anche contro il Benfica e la Fiorentina e con ogni probabilità l’esterno offensivo rossoblù sarà costretto a saltare anche il match del prossimo 21 dicembre con il Torino.

Il numero 7 del Bologna potrebbe tornare in campo nell’ultimo match dell’anno, in programma al Dall’Ara il 30 dicembre contro il Verona ma non è detto che si opti per rivederlo sul rettangolo verde direttamente dopo la pausa natalizia, quando il Bologna affronterà la Roma sempre tra le mura amiche (il 12 gennaio). Il tecnico di Karlsruhe dovrà dunque fare a meno di uno dei giocatori più in forma della rosa, autore finora di 7 gol tra campionato e Coppa Italia, in uno dei match più significativi della stagione dove i rossoblù affronteranno il loro recente passato.

Intanto la squadra ha ripreso ad allenarsi a due giorni dalla partita di Torino contro la Juventus: seduta di scarico a Casteldebole per i titolari impiegati in Coppa Italia e lavoro tecnico-tattico per il resto ella rosa. Alla lista degli infortunati si aggiunge anche Charalampos Lykogiannis, a causa di una contrattura alla coscia sinistra che ha svolto un lavoro differenziato insieme a Oussama El Azzouzi, Michel Aebischer, Thijs Dallinga. Il Bologna continuerà la preparazione in vista della sfida ai bianconeri di Thiago Motta anche domani, con la rifinitura in programma alle ore 11 al Galli, seguita dalla conferenza pre-partita di Vincenzo Italiano.