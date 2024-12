Orsolini infortunato: come sta oggi

Bologna, 4 dicembre 2024 – Prima la gioia del gol, il settimo di questa stagione tra campionato e Coppa Italia, poi la smorfia che interrompe il sorriso, la mano dietro alla coscia e ora l’apprensione. Riccardo Orsolini è uscito anzitempo dal campo nella sfida con il Monza, pochi istanti dopo aver iscritto il suo nome nel tabellino dei marcatori del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il numero 7 del Bologna era l’uomo del momento e ora l'infortunio lo terrà ai box, il punto è capire quanto a lungo. Lo staff medico dei rossoblù ha subito fatto sapere che l’uscita dal campo è stata causata da risentimento alla coscia destra con i primi esami che hanno evidenziato lesione al flessore anche se il responso definitivo ci sarà soltanto domani, con la risonanza che farà capire quale sarà l’entità di quest’ultima e il periodo di fermo.

Si temono due settimane almeno ma non è detto che non ci possa essere un recupero lampo almeno per andare in panchina in Champions League. Quel che sembra certo è che il giocatore potrebbe saltare la Juventus ma non è comunque detto che possa recuperare con il Benfica. Con Orsolini out con i bianconeri, match nel quale avrebbe ritrovato anche l’ex allenatore Thiago Motta, è scattata ufficialmente l’emergenza in attacco in vista del prossimo impegno di campionato per Vincenzo Italiano che oltre all’esterno ascolano potrebbe dover fare a meno anche di Thijs Dallinga. L’olandese non ha preso parte alla partita contro il Monza per una botta al polpaccio rimediata in allenamento con un edema al muscolo che ha messo in apprensione lo staff medico del Bologna. Anche le sue condizioni saranno valutate meglio domani per capire se sarà in grado di recuperare in tempo utile per la trasferta di sabato sera a Torino.

Con il numero 7 out e l’attaccante fuori dai giochi, per il tecnico di Karlsruhe si va verso una serie di scelte obbligate, con Castro assoluto protagonista in Coppa Italia con un gol e tre assist, chiamato a fare gli straordinari e la necessità disegnare dietro all’argentino un terzetto d’appoggio che al momento ha più di qualche incognita. Intanto la squadra ha osservato oggi un giorno di riposo e tornerà ad allenarsi a Casteldebole domani alle ore 11.