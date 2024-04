La porta girevole. Skorupski o l’ex Ravaglia. La sicurezza tra i pali

Il suo nome è sinonimo di clean sheet: ovvero di porta inviolata. E il motivo è presto detto: Federico Ravaglia vanta quattro presenze stagionali da titolare, tre delle quali chiuse senza reti al passivo. Roma, Genoa, Fiorentina e Salernitana sono le avversarie contro le quali è stato schierato in campionato dal primo minuto tra i pali e sempre al Dall’Ara: solo con il Genoa ha incassato un gol, chiudendo gli altri match senza mai doversi chinare a raccogliere la palla nel sacco.

A livello scaramantico, ce ne sarebbe abbastanza per pensare di fargli fare la prima presenza in campionato anche in trasferta: anche perché l’unica disputata in stagione, in Coppa Italia (aveva giocato pure la gara casalinga con il Verona chiusa 2-0 per i rossoblù), non è finita diversamente.

Correva il 20 dicembre, a San Siro contro l’Inter e i 90 minuti terminarono sullo 0-0, grazie anche al rigore neutralizzato a Lautaro Martinez, all’interno di un match vinto poi 2-1 in rimonta ai supplementari dalla squadra di Motta.

Per Ravaglia, la prima in trasferta non sarebbe certo una partita banale, uguale alle altre: a Frosinone Ravaglia è stato di casa nella stagione 2021-22, con Fabio Grosso in panchina che gli affidò i galloni di titolare nelle prime 26 giornate, sostituito da lì a fine stagione con Minelli (oggi a Novara in serie C, dopo una prima parte di stagione vissuta da riserva alla Feralpi Salò in serie B).

Tornare allo Stirpe da titolare nel suo Bologna quarto avrebbe il sapore della rivincita per Ravaglia, che anche grazie alle esperienze in prestito al Sudtirol e al Gubbio in serie C e al Frosinone e alla Reggina in serie B oggi contende una maglia da titolare a Lukasz Skorupski, che non può dormire sonni tranquilli. Motta ha stravolto anche questo paradigma: di norma il portiere non si tocca, a Casteldebole è diventato il principale simbolo di un gruppo in cui tutti si giocano il posto, alzando il livello medio di allenamenti e prestazioni, con la possibilità di ritagliarsi spazio.

Thiago Motta ha spiegato più volte di avere due titolari e di valutarne le qualità tecniche (Ravaglia preferito fin qui contro le squadre con pressing alto per la capacità di palleggio) e la capacità di impostazione, oltre al momento di forma, per decidere chi schierare. Ma i numeri raccontano come Ravaglia abbia avuto quasi tutte le sue chance al Dall’Ara, fattore che lascia pensare come Skorupski sia il favorito per tornare titolare allo Stirpe. Ma Ravaglia spera nella prima chance in trasferta in campionato: per una sfida al passato con vista Champions.