Le ultime di mercato. AZ, per Odgaard solo 10 minuti in campo. Sartori al lavoro

Quel che resta del mercato rossoblù, sempre in attesa che il club ufficializzi l’acquisto di Castro (una formalità: il Velez lo ha già fatto), è un potenziale tentativo di rincorsa a un attaccante di scorta più funzionale di Van Hooijdonk nel modulo di Thiago. C’è tempo da qui a giovedì e il Bologna, nonché il diretto interessato, spera che su Van Hooijdonk si accenda in extremis l’attenzione di qualche club. L’olandese a questo punto può uscire solo in prestito e con identica formula, magari con annessa opzione di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, potrebbe arrivare un sostituto.

Sul taccuino di Sartori ci sono nomi di attaccanti di mezza Europa, ma visti i buoni uffici tra Bologna e Az Alkmaar uno dei profili più attenzionati è quello di Jens Odgaard, ventiquattrenne attaccante danese che fin qui in Eredivisie ha fatto molta panchina e che, come Van Hooijdonk, cerca spazio. Ieri, per dire, nel 2-2 tra Heerenveen e Az Odgaard è entrato in campo solo all’80’. Oggi intanto la squadra si ritrova a Casteldebole. Con un Posch in più nel motore in vista del derby di sabato col Sassuolo.