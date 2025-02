Mercato, le prime parole di Calabria al Bologna

Bologna, 2 febbraio 2025 – Davide Calabria è pronto alla nuova avventura con la maglia del Bologna. L’ormai ex capitano del Milan aveva lasciato il centro tecnico dei rossoneri nella mattinata di ieri, con le lacrime agli occhi per la fine di un capitolo importante della sua vita.

Un campionato e due Supercoppa in bacheca, la fascia di capitano al braccio e tanti anni al servizio del Diavolo, poi il contratto in scadenza a giugno e il mancato rinnovo, l’occasione di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera lontano da Milano.

Non dev’essere stato facile per Calabria lasciare Milanello e il Milan ma il giocatore si è detto subito convinto della sua scelta, già dalle prime dichiarazioni all’arrivo a Bologna. “Sono molto carico, non vedo l’ora. Come sempre. Mi impegnerò al massimo e darò tutto perché è giusto così. Ho già sentito il mister”.

C’era qualcuno che si aspettava la sua presenza già in tribuna al Dall’Ara per la partita con il Como dei suoi nuovi compagni ma così non è stato.

Manca ancora l’ufficialità ma dopo le dichiarazioni di Italiano al termine del match vinto contro la squadra di Fabregas si tratta veramente solo di una formalità: “E’ un ragazzo che si aggiungerà ad un gruppo coeso che lavora forte, è stato una bandiera del Milan, ha grande voglia ed entusiasmo e metterà al nostro servizio la sua esperienza” aveva detto il tecnico dei rossoblù, Vincenzo Italiano.

Intanto Calabria è tornato anche sul suo addio al Milan e sulle emozioni del momento: “Nel viaggio da Milano a Bologna ho avuto tanti pensieri, troppi da dire. Voglio un attimo sedermi, parlare con chi di dovere e poi dirò tutto quello che devo a mente fredda. Salutare tutti e quello che serve”.

In attesa di vedere il difensore con la maglia del Bologna indosso, i ragazzi di Italiano sono già tornati al lavoro per preparare la trasferta di Coppa Italia in programma martedì alle 21 a Bergamo, dove Castro e compagni sfideranno l’Atalanta.

I titolari della partita con il Como hanno svolto una seduta di scarico in palestra mentre gli altri giocatori si sono dedicati a partitelle sul campo.

Allenamento differenziato per Pobega e Orsolini, terapie e lavoro in palestra invece per Ferguson.

La preparazione proseguirà domani con la rifinitura alle ore 11 mentre il tecnico dei rossoblù presenterà la sfida alla Dea nella consueta conferenza stampa a Casteldebole alle 14.