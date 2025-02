Bologna-Como 2-0: De Silvestri e Fabbian stendono la squadra di Fabregas

Bologna, 1 febbraio 2025 – Il Bologna vince e convince al Dall’Ara contro un Como che a onor del vero è poca roba rispetto a quello affrontato all’andata quando era finita 2-2.

La squadra di Fabregas prova a giocarsela a viso aperto ma paga lo scotto, rimanendo anche in inferiorità numerica nel primo tempo per il rosso a Fadera.

I rossoblù dal canto loro colgono due traverse e creano sempre tanto. A decidere la sfida che porta la squadra di Italiano momentaneamente al quinto posto ci pensano De Silvestri e Fabbian.

Al 2’ subito il Bologna pericoloso con una bella punizione di Lykogiannis che dal lato corto calcia diretto in porta, con Butez attento a respingere in angolo.

Bravo Dallinga a subire il fallo di Dossena ma meno poi i rossoblù sull’angolo seguente che si esaurisce con un nulla di fatto.

La partita vive inizialmente di fiammate, con tante imprecisioni da una parte e dall’altra ma il Bologna a cercare di tenere il pallino due l gioco. E sono proprio i rossoblù ad avere la prima vera occasione del match al 13’ con la traversa di Lucumi su calcio d’angolo: bella traiettoria sul primo palo disegnata ancora da Lykogiannis, stacco del colombiano che prende bene il tempo a Engelhardt e Diao ma la sua capocciata si infrange sul legno alto.

La squadra di Italiano sembra averne di più in questa prima parte di gara e lo dimostra al 25’ passando in vantaggio: punizione sulla trequarti laterale, scambio tra Lykogiannis e Moro, la palla torna al greco che pennella a mezza altezza un cross perfetto per la testa di De Silvestri che insacca alle spalle di Butez. E’ l’1-0 al Dall’Ara.

Sulla rete dei rossoblù, colpe per la difesa del Como, con Goldaniga e Dossena che si perdono il capitano del Bologna. Al 31’ arriva la prima reazione del Como che su una palla che rimane in area dopo un corner scatena un batti e ribatti in area, con Cutrone murato nel tentativo di concludere a rete e Diao che invece incespica sulla sfera.

La squadra di Italiano continua però a controllare il match e al 39’ coglie un’altra traversa, questa volta con Dallinga che coglie il montante su perfetto invito di Ndoye.

I rossoblù poi vanno anche in superiorità numerica per l’espulsione di Fadera: proprio lo svizzero nell’innescare l’azione della traversa di Dallinga avrebbe commesso fallo sul numero 16 del Como, già ammonito, che tuttavia protesta in modo insistito e plateale all’indirizzo dell’arbitro.

Massimi fa proseguire poi va verso il giocatore ed estrae il secondo giallo decretandone l’espulsione.

L’ultimo sussulto del primo tempo arriva nel recupero sempre grazie a Lykogiannis che mette al centro un altro cross preciso ma sulla sfera, che attraversa tutta l’area, falliscono l’impatto sia Ndoye che Dallinga così dopo 3’ di extra time si va negli spogliatoi per la pausa.

La ripresa

Al ritorno sul rettangolo verde, subito una mossa di Italiano che richiama Lykogiannis ammonito e manda in campo Miranda. Risponde anche Fabregas, che sostituisce Caqueret con da Cunha. Al 51’ si rende pericolosissimo il Como, con Diao che si porta a spasso mezza difesa del Bologna e conclude a rete, palla fuori di poco con Skorupski in controllo.

Arriva subito anche il secondo cambio di Italiano, con il tecnico dei rossoblù che sostituisce un altro ammonito, Ndoye, per Fabbian, con Odgaard spostato in fascia. La mossa paga perché al 66’ arriva la seconda rete del Bologna: Castro recupera un pallone vagante sulla trequarti, scarica su Dominguez che fa correre Miranda, lo spagnolo la mette in mezzo di prima e Fabbian arriva di piattone, la sfera sbatte su Butez ma si insacca ugualmente.

Al Dall’Ara il punteggio va sul 2-0 per i padroni di casa.

Il numero 80 torna così al gol in un momento dedicato, con le voci di mercato che nell’ultima settimana lo davano in partenza da Bologna prima dell’infortunio di Ferguson.

Il Como prova a farsi rivedere in avanti al 70’ con una bella imbucata di Nico Paz per Diao che litiga con il pallone, poi riesce a scaricare su Ikone, entrato da poco, con l’ex Fiorentina che gira sul secondo palo non trovando lo specchio.

Risponde subito la squadra di Italiano che con Beukema sfiora il terzo gol su corner, bravo Butez a deviare nuovamente in angolo l’incornata del difensore olandese.

Gli ospiti sfiorano poi un gol rocambolesco all’80’, quando un cross di Strefezza viene deviato di testa da Moro sulla traversa, sul pallone che si impenna arriva Goldaniga che al volo spara altissimo.

Italiano poi richiama proprio il croato e Dominguez e fa riabbracciare al Dall’Ara sia Nicolò Cambiaghi che Oussama El Azzouzi, alla prima presenza stagionale in rossoblù.

Si va verso gli sgoccioli del match, con un sussulto del Como che su punizione dal limite di Nico Paz si esibisce in un volo plastico.

E’ l’ultimo acuto del match che si chiude con la curva che canta per Vincenzo Italiano.

Bologna-Como termina 2-0 ed è ancora festa al Dall’Ara sulle note di Cesare Cremonini.

La squadra tornerà subito al lavoro però perché martedì c’è la Coppa Italia con la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Beukema, Lucumi, Lykogiannis (1' st Miranda), Freuler, Moro (38' st El Azzouzi), Ndoye (7' st Fabbian), Odgaard, Dominguez (38' st Cambiaghi), Dallinga (20' st Castro). (23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 2 Holm, 5 Erlic, 15 Casale, 17 El Azzouzi, 20 Aebischer, 14 Iling-Junior, 28 Cambiaghi). All.: Italiano.

Como (4-2-3-1): Butez, Engelhardt, Goldaniga, Dossena, Valle (40' st Jack), Perrone (32'st Strefezza), Caqueret (1' st Da Cunha), Diao (40'st Iovine), Paz, Fadera, Cutrone (18' st Ikonè). (1 Audero, 25 Reina, 15 Jack, 27 Braunoder, 4 Kone, 6 Iovine, 11 Belotti). All.: Fabregas.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Reti: nel pt 25' De Silvestri, Lykogiannis; nel st 21' Fabbian.

Note: Angoli: 4-2 per il Bologna. Recupero: 3' e 3'. Ammoniti: Perrone, Lykogiannis, Caqueret, Ndoye, Diao, Freuler per gioco scorretto; Fadera per comportamento non regolamentare. Espulso: Fadera al minuto 39 del primo tempo per proteste Spettatori: 26.492