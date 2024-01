Milan Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita

Bologna, 27 gennaio 2024 – Si cerca il colpaccio. È un Bologna riposato dopo due settimane di lavoro – senza partite – a Casteldebole quello che si presenta questa sera (20,45) a San Siro, tana del Milan di Pioli che sembrerebbe avere inserito la marcia giusta. I rossoblù, dal canto loro, si presentano a Milano con zero successi nelle ultime tre gare: issare la bandiera del Bologna nel fortino milanese rappresenterebbe un bel colpo per il morale, considerato che l’ultimo gol emiliano a San Siro è arrivato 316 minuti fa, con la firma di Tomiyasu (ora all’Arsenal). Un digiuno pazzesco in casa rossonera, che Zirkzee e compagni sono intenzionati a terminare. A dirigere la gara Massa di Imperia, la gara sarà visibile sia su Dazn sia su Sky.

Milan Bologna: la sfida a San Siro sabato 27 gennaio alle ore 20.45

Come arriva il Milan

Archiviata la vittoria di Udine, della quale si è parlato – giustamente – più di ciò che è accaduto sugli spalti che di ciò che hanno raccontato i 90 e oltre minuti giocati, Pioli e il Milan mettono nel mirino la terza vittoria di fila. Per farlo, ci si affida alle certezze: ecco perché l’ex tecnico di Inter e Bologna dovrebbe confermare in blocco l’undici vittorioso in Friuli: Maignan tra i pali, Calabria ed Hernandez sulle fasce con Kjaer e Gabbia al centro della difesa. In mediana operazioni affidate alla coppia Adli-Reijnders, mentre Loftus-Cheek si muoverà qualche metro più avanti. Dalla destra attaccherà Pulisic, dalla sinistra Leao: in mezzo il riferimento è Zirkzee. Out Bennacer, rientrato acciaccato dalla Coppa d’Africa.

Come arriva il Bologna

Senza lo squalificato Posch, Motta si affida a De Silvestri per la fascia destra, con Kristiansen confermato ancora una volta sull’out mancino. In mezzo ci sono Calafiori e Beukema, in porta Skorupski. A centrocampo Freuler dovrebbe essere affiancato dal connazionale Aebischer, con Moro inizialmente in panchina; chance per Fabbian nelle vesti di trequartista, mentre Ferguson potrebbe agire come esterno di sinistra, viste le condizioni fisiche ancora non brillanti di Saelemaekers e Karlsson, che tornano tra i convocati. A destra c’è Orsolini (ancora a quota zero gol contro il Milan in carriera), davanti l’osservato speciale è Zirkzee, oggetto del desiderio del Milan per l’estate. Out Van Hooijdonk per una sindrome influenzale, prima chiamata per Ilic.

Milan-Bologna, così in campo

Oggi ore 20,45 Stadio San Siro Arbitro: Massa di Imperia Diretta tv: Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 19 Hernandez; 7 Adli, 14 Reijnders; 11 Pulisic, 8 Loftus-Cheek, 10 Leao; 9 Giroud. Allenatore: Stefano Pioli Panchina 57 Sportiello, 83 Mirante, 24 Florenzi, 38 Terracciano, 74 Jimenez, 82 Simic, 85 Zeroli, 80 Musah, 15 Jovic, 17 Okafor, 70 Traorè.

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 29 De Silvestri, 31 Beukema, 33 Calafiori, 15 Kristiansen; 20 Aebischer, 8 Freuler; 7 Orsolini, 80 Fabbian, 19 Ferguson; 9 Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta Panchina 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 4 Ilic, 16 Corazza, 22 Lykogiannis, 26 Lucumi, 6 Moro, 82 Urbanski, 10 Karlsson, 56 Saelemaekers.