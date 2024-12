Oggi l’anniversario della scomparsa dell’ex tecnico Mihajlovic, ieri omaggiato dalla curva con coro e striscione: "Ancora nel nostro cuore». Due anni senza Sinisa: la Bulgarelli lo ricorda

Uno striscione in curva Bulgarelli e il coro che lo ha sostenuto durante e dopo la battaglia, purtroppo persa, contro la leucemia. Così ieri il Dall’Ara ha scelto di celebrare la memoria di un uomo che a tutte le latitudini, non solo a questa, non potrà mai essere dimenticato: Sinisa Mihajlovic. Sinisa si spegneva esattamente due anni fa, il 16 dicembre 2022, a Roma, all’età di 53 anni. Messo ko da una malattia bastarda che pure il suo coraggio da leone al primo round aveva piegato, salvo poi arrendersi quando la leucemia era tornata a bussare alla porta.

"Dopo due anni ancora nel cuore... Ciao Sinisa" è il ’murales’ che nel primo tempo ieri ha esibito la curva Bulgarelli, la casa di quei tifosi che fino all’ultimo con l’ex tecnico rossoblù e i suoi famigliari avevano costruito un rapporto speciale, fatto di solidarietà e umana vicinanza. "Dai Sinisa alè" ha cantato ieri la curva dopo aver srotolato il suo messaggio d’affetto per l’uomo che dal gennaio 2019 al settembre 2022 si è seduto sulla panchina del Bologna, diventando l’icona del professionista attaccato alla sua passione per il calcio ma soprattutto dell’uomo che non si è mai voluto arrendere alla malattia senza lottare. Sono due anni esatti oggi che Sinisa non c’è più. Ma ieri la sua anima fluttuava tra le pieghe di Bologna e Fiorentina, due delle sue case sportive.

m. v.