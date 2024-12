Tanti tifosi hanno omaggiato Carlton e Sasha che da tempo hanno abbandonato il ruolo di ’nemici’ che avevano in campo. Myers e Danilovic uniti nel rossoblù: "Siamo amici»

Abbracci, risate e qualche battuta sul tiro da 4 che non può mai mancare. Prima che il Dall’Ara si riscaldasse per il derby dell’Appennino, nel Selenella Club e nella Kid’s Stand si giocava un altro derby. Sasha Danilovic e Carlton Myers, che tante volte si sono affrontati sul campo accendendo Basket City, sono stati ospiti del match sponsor di Bologna-Fiorentina. Una sfida che più sfida non si è vista come entrambi hanno più volte fatto capire, ma tra i due è nata una lunga e duratura amicizia che prima la palla a spicchi e soprattutto la rivalità tra Virtus e Fortitudo non aveva reso possibile. E così i due idoli di bianconeri e biancoblù ora non mancano di spalleggiarsi e trascorrere tempo insieme, prestandosi per autografi e qualche foto.

Anche sotto canestro, con i piccoli della Tribuna Kids: qualcuno per scelta dinastica li riconosce, qualcun altro viene spinto dai genitori dell’una o dell’altra fede a non perdere l’occasione per una foto. E’ il bello della Basket City che è stata e che ora è un legame che è andato oltre lo sport, sfociando in questa amicizia che Sasha e Carlton hanno portato anche al Dall’Ara, dove hanno ricevuto una maglia rossoblù con i loro nomi e hanno fatto li pieno di applausi anche sul rettangolo verde poco prima del fischio d’inizio. Con la curva rossoblù a disposizione, unita nel calcio ma divisa per il basket, non è mancata l’occasione a nessuno dei due di chiamare i propri sostenitori salvo poi rimettere d’accordo tutti con quel "Forza Bologna" che non può scontentare nessuno.

Prima che la parola spetti al campo con i rossoblù a diventare protagonisti, inevitabile una chiosa per Danilovic sulla giocata di Will Clyburn contro Baskonia, con la sua giocata da 4 punti che ha rievocato proprio quella del serbo: "Non sarebbe molto carino fare dei commenti perché non seguo tutte le partite. La Virtus prima ha avuto un po’ di sfortuna, poi c’è stato il cambio allenatore. Mi auguro che tutto vada bene e l’importante è che vinca. Ho sempre tifato per la Virtus e tiferò sempre per lei. I bianconeri e il Partizan sono le mie squadre del cuore. Ancora derby? No io e Carlton siamo amici, tutto qui. Mi ha fatto molto piacere essere venuto al Dall’Ara a vedere il Bologna perché era da tanto tempo che mancavo".

Gianluca Sepe