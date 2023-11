Thiago, il futuro prima di Natale. Il Bologna pressa per il rinnovo

La sensazione che con Thiago Motta il Bologna possa aprire davvero un ciclo vincente e di crescita importante è sempre più forte. Così come il rischio che questo predestinato della panchina attiri concretamente l’attenzione delle big in vista della prossima girandola di panchine, dopo i corteggiamenti del recente passato.

A Casteldebole ne hanno la consapevolezza e per questo nelle ultime settimane hanno intensificato gli incontri con il tecnico per impostare il discorso rinnovo: un paio di incontri sono andati in scena tra Fenucci e il tecnico, uno tra Thiago e Saputo, nelle ultime due settimane, perché Thiago sta al Bologna come Gasperini all’Atalanta ed è quel tipo di percorso che i rossoblù intendono intraprendere.

Progetti, programmi e intenzioni sono state messe sul tavolo. E sul tavolo c’è pure un’offerta di rinnovo del contratto in scadenza a giugno fino al 2025 a circa 2 milioni di euro a stagione, i cui termini andranno a essere discussi se e quando l’allenatore dirà sì alla proposta.

A oggi, ciò che manca è la risposta di Motta. E’ concentrato sul campo, sull’evoluzione e sul percorso di crescita di singoli e gruppo squadra, l’italo-brasiliano, che non ha fretta. Assorbito dal destino del presente, più che dal futuro che lo attende, consapevole di avere davanti una strada luminosa. Ma è pure consapevole che luminoso potrebbe essere il futuro rossoblù ed è questo che gli interessa.

Vietato distrarsi e guardare oltre: il tecnico predica questo e lo mette in pratica, consapevole che se dovesse dare priorità alla questione rinnovo alla squadra rischierebbe di passare un messaggio di come una questione personale e l’io venga prima del noi.

Motta ha spiegato questo concetto alla dirigenza, che ha deciso di non pressarlo. Non per ora. Vietato toccare equilibri delicatissimi che stanno funzionando. Se originariamente i vertici del Bologna avrebbero voluto chiudere la pratica rinnovo tra le soste di ottobre e novembre, ora sono disposti ad arrivare anche Natale.

Ma una risposta da dentro o fuori, da parte di Motta, sperano e contano di averla nel corso della sosta di novembre che scatterà dopo la gara con la Fiorentina, tra il 12 e il 27 novembre.

Dopo la gara con la viola, ci sarà spazio per le nazionali e per qualche giorno di riposo per i rossoblù, Thiago incluso, che proprio in quei giorni potrebbe maturare la risposta definitiva: dentro o fuori. E se sarà dentro, come si augura il Bologna, ci sarà poi tempo un mesetto per discutere i dettagli del nuovo contratto. L’intenzione di blindare Thiago è sempre più forte.