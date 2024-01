Serie B, per Brescia e FeralpiSalò è pieno mercato

Brescia, 5 gennaio 2024 – In attesa della ripartenza del campionato (fissata per sabato 13 gennaio) le due squadre bresciane di serie B hanno cominciato ad attivarsi per il mercato invernale. Per il momento le ufficializzazioni sono ancora poche, ma le trattative in corso sono numerose e le prossime ore potrebbero riservare ulteriori novità.

I movimenti del Brescia

In casa del Brescia, che domani sosterrà un test amichevole con la Primavera, è stato ufficializzato l’arrivo di Michele Avella, portiere classe 2000 giunto dal Frosinone per far fronte all’infortunio di Luca Lezzerini. Ma in modo particolare ciò che continua a tenere banco in casa biancazzurra è la questione-rinnovi.

Per il momento non v’è traccia di accordo con Cistana, Huard e Van De Looi, che possono andare incontro a un duplice destino: l’ipotesi principale è la loro partenza a zero durante l’estate a cui pedrò si contrappone l’idea della società del presidente Cellino, che cercherà di monetizzare il loro addio qui a gennaio. Non sono ancora giunte offerte concrete, ma il sodalizio biancazzurro è deciso a trovare la soluzione giusta.

In partenza anche Ndoj (attualmente febbricitante, ma richiesto dal Lecco) e Fares (che a causa dei frequenti problemi fisici non è riuscito a confermare le aspettative, ma siu è guadagnato le attenzioni dello Spezia). Per Isi profila all’orizzonte il Palermo, fortemente interessato al 27enne.

Passando al fronte dei possibili arrivi, si segnalano i contatti con la Feralpisalò per La Mantia (in uscita dai gardesani, ma dal contratto molto alto), si continua a guardare con grande interesse al difensore Matias Antonini (classe 1998 in forza al Taranto), ma stanno crescendo le quotazioni dell’ex FeralpiSalò, Niccolò Corrado, che attualmente gioca nella Ternana, ma è di scuola Inter.

In casa Feralpisalò

Rimanendo sulle sponde del Garda, l’obiettivo di mercato per la squadra di Zaffaroni è rafforzare un organico che possa inseguire con convinzione la salvezza, anche se al momento si parla soprattutto di partenze per sfoltire la rosa. Detto del possibile addio anticipato di La Mantia, il passaggio di Bacchetti alla Casertana sembra aver fermato quello di Pilati al Vicenza, dove è approdato un suo estimatore come mister Vecchi.

Il ds Ferretti è al lavoro per mettere a disposizione del mister innesti di qualità per risalire la china, ma non sembra facile individuare giocatori disposti ad affrontare con il giusto spirito una simile avventura. Uno di questi potrebbe essere il lituano Edgaras Dubickas, attaccante del 1998, che il Pisa ha mandato in prestito al Catania, ma che sarebbe ben felice di tornare in quella serie B che ha avuto modo di conoscere a dovere negli anni scorsi (in particolare col Pordenone).