Serie B, il Brescia si prepara alla Ternana in cerca dei play off

Brescia, 19 aprile 2024 – La voglia del Brescia di raggiungere i play off domani dovrà superare un esame particolarmente impegnativo. In effetti le Rondinelle, reduci dall’amara e per certi versi immeritata sconfitta di Venezia, sono chiamate ad ospitare un avversario determinato e motivato come la Ternana.

I rossoverdi sono reduci dall’impresa compiuta a Cremona, che è valsa tre punti che hanno permesso (dopo lungo tempo) agli umbri di sollevare la testa e raggiungere una posizione che, in questo momento, significherebbe salvezza. Un percorso, però, tutto da proseguire per la squadra di Breda, che deve tornare dal Rigamonti per lo meno con un risultato positivo.

Le parole di mister Maran

Senza dubbio un intento temibile per la formazione di mister Maran che, tuttavia, in questa vigilia, pur consapevole delle difficoltà che domani i biancazzurri dovranno superare, preferisce continuare a guardare innanzitutto i suoi giocatori: “Dobbiamo ripartire dopo una sconfitta che brucia – è il messaggio di Rolando Maran a Bisoli e compagni – Non dobbiamo accettare un simile risultato e in settimana ho visto i ragazzi lavorare sodo, hanno voglia di giocare questa partita. Tra l’altro in questi giorni ho avuto risposte positive anche da chi sta partendo meno dall’inizio. Lo considero un aspetto molto positivo per me. Vedere i miei giocatori così determinati anche in allenamento significa che tutti vogliono farsi trovare pronti”.

La situazione in classifica

E così dovrà essere perché la Ternana al Rigamonti si gioca punti determinanti per la salvezza: “Li dobbiamo rispettare – conviene l’allenatore del Brescia – perché sappiamo che sono una squadra solida e che ci creeranno delle difficoltà, ma anche noi possiamo crearne a loro. Dobbiamo essere attenti e determinati”.

Questa dev’essere la strada da percorrere per le Rondinelle che quando mancano ancora cinque partite alla conclusione della regular season occupano il settimo posto, ma con due soli punti di vantaggio su Pisa e Cittadella e tre sul Sudtirol, che in questo momento sarebbero fuori dagli ambiti spareggi-promozione. Probabili formazioni: Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio (Bertagnoli); Bianchi, Galazzi (Olzer); Moncini. All: Maran.

Ternana (3-5-2): Vitali; Dalle Mura, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyythia, Carboni; Pereiro, Favilli. All: Breda.

La partita si giocherà domani, sabato 20 aprile, alle 14 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Sky Sport Calcio e Dazn.