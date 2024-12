Calcio, dalla Serie A alla C: le partite delle squadre toscane, umbre e dello Spezia

Firenze, 13 dicembre 2024 – Ecco le partite in programma questo weekend per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia.

Serie A

Bologna-Fiorentina (domenica 15 dicembre, ore 15:00)

Empoli-Torino (venerdì 13 dicembre, ore 20:45)

Serie B

Pisa-Bari (venerdì 13 dicembre, ore 20:30)

Sampdoria-Spezia (sabato 14 dicembre, ore 17:15)

Brescia-Carrarese (domenica 15 dicembre, ore 15:00)

Serie C

Ternana-Entella (domenica 15 dicembre, ore 15:00)

Torres-Lucchese (domenica 15 dicembre, ore 15:00)

Pontedera-Perugia (domenica 15 dicembre, ore 15:00)

Gubbio-Spal (domenica 15 dicembre, ore 17:30)

Arezzo-Pianese (domenica 15 dicembre, ore 17:30)