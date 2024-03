Atletico-Inter, formazioni ufficiali live: Inzaghi con Lautaro e Thuram a caccia dei quarti. Champions in diretta dalle 21

Madrid, 13 marzo 2024 – È la notte più importante della stagione. Alle 21 l’Inter sfida a Madrid l’Atletico di Simeone: in palio c’è il pass per i quarti di finale di Champions League. I nerazzurri si presentano al Civitas Metropolitano forti dell’1-0 conquistato nella gara di andata, un vantaggio di importante (la qualificazione è certa con due risultati su tre) ma che non mette al riparo Lautaro e compagni.

Si preannuncia infatti una battaglia. I colchoneros, che non stanno vivendo una stagione particolarmente brillante, in casa riescono a trasformarsi, trascinati anche dalla passione dei tifosi. Per l’Inter, insomma, è un vero esame di maturità: superare il turno significherebbe lanciare un grande messaggio a tutta Europa.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico Simone Inzaghi sceglie Dumfries al posto di Darmian sulla fascia destra e punta su De Vrij al centro della difesa: Acerbi va in panchina. In attacco la super coppia Lautaro Martinez-Thuram.

Le probabili formazioni

Attese a minuti quelle ufficiali che inseriremo in tempo reale

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Witsel, Savic, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Samuel Lino; Griezmann, Morata. All. Simeone.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi.

Atletico Madrid-Inter live alle 21

Dove vedere la partita

Atletico Madrid-Inter, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si gioca questa sera alle 21. Diretta in esclusiva su Amazon Prime Video.