Quanto può guadagnare l’Inter in Champions: il premio per il passaggio ai quarti

Madrid, 13 marzo 2024 – L’Inter di Simone Inzaghi scende in campo stasera nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. I nerazzurri avranno un gol di vantaggio nel punteggio cumulativo, in virtù della vittoria ottenuta all’andata a San Siro. Ma quanto vale in termini economici il passaggio del turno per i nerazzurri?

Secondo le stime di Calcio e Finanza sui dati UEFA, l’Inter avrebbe già guadagnato 64,48 milioni suddivisi in specifici premi: 15,64 milioni rappresentano il premio di partecipazione alla Champions League 2023/2024, 11.19 milioni per le tre vittorie e i tre pareggi ottenuti nella fase a gironi, 20,5 milioni per il ranking storico decennale, 7,55 milioni per il market pool, ovvero la quota ricavata a seconda dei risultati delle squadre nel campionato della scorsa stagione e il numero di partite giocate in Champions quest’anno, e 9,6 milioni per l’accesso agli ottavi. Nel caso di passaggio del turno, i nerazzurri guadagnerebbero ulteriori 10,6 milioni, per un totale di 75,08 milioni. Se poi la squadra di Inzaghi dovesse avanzare, incasserebbe altri 12,5 milioni per l’accesso alla semifinale, 15,5 per la finale, e 4,5 in caso di vittoria.

Con il passaggio ai quarti di Champions, l’Inter darebbe una mano anche alla Serie A, attualmente prima nel ranking Uefa nella stagione 2023/2024. Confermare il primato a fine stagione significa poter qualificare ben 5 squadre per la prossima Champions League, che vedrà la partecipazione di 36 club. In corsa ci sono anche i campionati di Inghilterra, Germania e Francia. Le squadre di Serie A (Inter, Atalanta, Roma, Fiorentina), soprattutto i nerazzurri, unica superstite in Champions League, avanzando, porterebbero nuovi punti per consolidare la classifica.