Borussia Dortmund-Real Madrid alle 21, formazioni ufficiali live: a Londra la finale di Champions League

Londra, 1 giugno 2024 – È la notte più attesa. Allo stadio Wembley di Londra (calcio d’inizio alle 21) va in scena la più partita più importante della stagione: la finale di Champions League. Il Real Madrid va caccia del quindicesimo trionfo, per il Borussia Dortmund c’è la grande occasione di bissare il successo continentale conquistato nel 1997 contro la Juventus di Marcello Lippi. Gli spagnoli guidati da Carlo Ancelotti sono i favoriti per qualità della rosa e abitudine a giocare partite di questo calibro, ma attenzione all’entusiasmo della squadra di Edin Terzic, rivelazione dell’edizione 2023-24 della Champions.

A Londra la finale di Champions League

Il Real si presenta a Wembley dopo aver superato nelle sfide a eliminazione diretta il Lipsia (ottavi), il Manchester City (quarti) e il Bayern Monaco in semifinale, il Borussia ha invece avuto la meglio di Psv Eindhoven, Atletico Madrid e Paris Saint Germain. Arbitro della finale è lo sloveno Slavko Vincic.

Le formazioni

Borussia Dortmund (4-2-3-1, da confermare): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic.

Real Madrid (4-3-1-2, ufficiale): Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti

Borussia Dortmund-Real Madrid live alle 21

Dove vedere la finale in tv

La finale di Champions League si gioca sabato 1 giugno alle 21 allo stadio Wembley di Londra. Prevista doppia diretta tv: live in chiaro su Canale 5 e a pagamento sui canali Sky Sport, in particolare Sky Sport 1, 201, Sky Sport 4K, 213, e Sky Sport 251. In streaming su Infinity, Sky Go e Now Tv.