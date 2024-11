Real Madrid, Ancelotti ci crede: "Noi di nuovo in finale di Champions"

Milano, 29 novembre 2024 - "Dite quello che volete, ma soprattutto che per la finale di Champions League a Monaco il Real Madrid sarà presente". Nonostante le difficoltà palesate dalla sua squadra in questa prima parte di stagione, Carlo Ancelotti non ha dubbi: i Blancos disputeranno di nuovo l'atto conclusivo della massima competizione europea per club, di cui sono campioni in carica. Il tecnico ex Milan, come riferito dal giornalista italiano Alberto Cerruti in occasione della trasmissione spagnola EL Larguero su Cadena Ser, ha assolutamente fiducia per il prosieguo dell'annata. "Gli ho mandato un messaggio questo pomeriggio e gli ho parlato – ha spiegato Cerruti - Gli ho detto che Cadena SER mi avrebbe chiamato e lui mi ha detto di dirvi che nella finale di Champions League, a Monaco sarà presente il Real Madrid".

La classifica

La situazione in casa degli spagnoli però è tutt'altro che facile. Basta dare un'occhiata alla classifica momentanea della Champions: le Merengues occupano il 24esimo posto con appena sei punti conquistati nelle prime cinque giornate. Mbappè e compagni vengono da due sconfitte consecutive contro Milan e Liverpool, e per il momento hanno battuto solo Stoccarda e Borussia Dortmund, uscendo con zero punti in saccoccia anche dalla trasferta in casa del Lille. Nel prossimo appuntamento, in programma il 10 dicembre, i madrileni saranno impegnati a Bergamo contro un'Atalanta in gran spolvero e che attualmente sarebbe qualificata direttamente agli ottavi di finale. Il Real invece dovrebbe disputare lo spareggio per accedere alla fase ad eliminazione diretta, peraltro non da testa di serie (il che significa che giocherebbe la sfida di ritorno in trasferta).

Il calendario

Ma occhio, perché la truppa di Ancelotti rischia di restare clamorosamente fuori anche dagli spareggi e di conseguenza di vedere terminata anzitempo la propria corsa alla 16esima Champions League. D'altronde, sono appena due i punti di vantaggio del Real Madrid sul gruppo di inseguitrici (composto da Paris Saint Germain, Stoccarda, Sparta Praga e Shakhtar Donetsk) che si trovano in 25esima posizione. E' vero anche che gli iberici i campioni in carica tallonano che li precede in graduatoria. Insomma, tutto è ancora aperto, ma i Blancos non possono permettersi altri passi falsi. Dopo l'Atalanta, le Merengues se la vedranno con Salisburgo in casa e Brest in trasferta. Sulla carta due match tutt'altro che impossibili per una squadra con una rosa stellare come il Real.