Salisburgo-Inter, le ultime su formazioni e tv. Inzaghi cambia: Bisseck in difesa, Lautaro a riposo

Salisburgo, 8 novembre 2023 – Ultime riflessioni in casa Inter in vista della gara di stasera contro il Salisburgo per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Simone Inzaghi sembra intenzionato a cambiare radicalmente la squadra rispetto alla partita vinta sabato scorso a Bergamo.

Senza l'infortunato Pavard e con Dumfries affaticato, la fascia destra dovrebbe cambiare del tutto. Probabile chance per Bisseck dal 1', mentre Darmian dovrebbe fare il quinto di centrocampo. Acerbi si sposterà più al centro rispetto alla gara del Gewiss Stadium, con Bastoni che tornerà titolare a sinistra.

Modifiche anche in mediana, Frattesi dovrebbe sostituire Barella, Carlos Augusto è favorito per giocare sulla corsia mancina. In attacco Sanchez al fianco di uno tra Thuram (più probabile) e Martinez. In panchina si rivedrà Marko Arnautovic dopo un lungo infortunio, mentre Inzaghi spera di riavere tra i convocati Cuadrado per la sfida di domenica sera contro il Frosinone.

Salisburgo-Inter, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, C. Augusto; Sanchez, Thuram. A disp. Audero, Di Gennaro, De Vrij, Dumfries, Barella, Asllani, Klaassen, Dimarco, Martinez, Arnautovic. All. Inzaghi.

Salisburgo (4-3-1-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer; Bidstrup, Gourna-Douath, Susic; Gloukh; Konaté, Simic. All. Struber.

La partita live alle 21

Dove vedere la partita in tv

Salisburgo-Intrer si gioca questa sera alle 21: la gara è trasmessa in diretta ed esclusiva da Amazon Prime Video.