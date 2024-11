Stoccarda-Atalanta, Gasp: “Hanno battuto la Juve, un bel biglietto da visita”

Bergamo, 5 novembre 2024 – Domani sera l’Atalanta cerca gloria europea a Stoccarda, nella quarta gara di Champions, seguita da 2000 tifosi in partenza da Bergamo, che gremiranno il settore ospiti della MHP Arena. Fischio d’inizio alle 21. Gara sulla carta non facile per i bergamaschi, perché due settimane fa i tedeschi hanno battuto (1-0) la Juventus all’Allianz Stadium, con rete siglata dall’ex nerazzurro El Bilal Toure’, e alla prima giornata hanno venduto cara la pelle al Bernabeu, cedendo solo per 1-0 al Real Madrid dopo una partita equilibrata. La Dea cercherà di volare sulle ali dell’entusiasmo delle strisce aperte di cinque vittorie consecutive in campionato e di otto risultati utili consecutivi da fine settembre. Nerazzurri a cinque punti dopo due pareggi casalinghi per 0-0 contro Arsenal e Celtic e il sonante 3-0 ottenuto un mese fa, sempre in Germania, in casa degli ucraini dello Shakthar. Una vittoria alla MHP Arena lancerebbe i bergamaschi nel gruppo in lotta per i primi otto posti, mentre un pareggio andrebbe bene in ottica cosa playoff. “Da adesso i punti cominciano ad essere pesanti e tutti daranno al massimo”, ha spiegato ai microfoni di SkySport il tecnico atalantino Gian Piero Gasperini.Consapevole del valore dell’avversario da affrontare.

Gasp

“Lo Stoccarda ha fatto bene contro il Real e ha vinto contro la Juventus: un bel biglietto da visita. È un test di valore per noi, dovremo fare un grande partita, sarà difficile, ma del resto questa è la Champions. È una squadra che in campionato non sta brillando come lo scorso anno quando ha fatto una grande stagione, ma è una delle più grandi squadre della Bundesliga che è un campionato di altissimo livello, dovremo giocare una grandissima partita. Sia noi che loro siamo squadre duttili, che possono mutare molto con i cambi, dovremo essere bravi in campo a saper leggere quello che proporranno loro.” Dea al completo, tranne per le assenze di Scalvini e Scamacca: rispetto alla partita vinta domenica a Napoli l’unica variante potrebbe essere il ritorno al modulo con il tridente d’attacco.

Probabili formazioni

STOCCARDA (4-4-2): Nubel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav. Allenatore: Hoeness ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini Dove vederla in tv: diretta mercoledì dalle 21 su SkySport