Stoccarda-Atalanta, formazioni e orario tv. In attacco c’è Retegui

Bergamo, 5 novembre 2024 - Ancora sulle ali dell'entusiasmo dettato dallo 'scalpo' del Napoli capolista in campionato, l'Atalanta vuole fare la voce grossa anche in Champions League. Se finora il raccolto al Gewiss Stadium, con due pareggi a reti bianche contro Arsenal e Celtic, è stato piuttosto scarso e deludente, lontano da casa i nerazzurri hanno steso lo Shakhtar Donetsk con un tris di qualità e quantità. La speranza di Gian Piero Gasperini è ripetere lo stesso spartito da corsari nella gara in casa dello Stoccarda, in programma mercoledì 6 novembre alle 21.

Le probabili formazioni

Stoccarda (4-4-2): Nubel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav. Allenatore: Hoeness

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini

Orario e dove vedere Stoccarda-Atalanta in tv e in streaming

Stoccarda-Atalanta (fischio d'inizio alle 21) sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252). Disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go e Now Tv.

Qui Atalanta

Proprio il recente impegno in campionato tutt'altro che agevole contro il Napoli ha impedito a Gasperini di utilizzare l'arma del turnover, che naturalmente non figurerà neanche in Champions League. Una delle poche novità dall'inizio in predicato di rivedersi alla MHPArena sarà Mateo Retegui, terminale offensivo del 3-4-2-1 che sulla trequarti vedrà agire Charles De Ketelaere e Ademola Lookman, gli altri mattatori del Maradona tra gol e assist. Tra i pali spazio ancora a Marco Carnesecchi, con Berat Djimsiti, Isak Hien e Sead Kolasinac in difesa e la coppia Davide Zappacosta-Matteo Ruggeri sulle bande: in mediana saranno invece confermatissimi Marten De Roon ed Ederson.

Le dichiarazioni di Gasperini

In serata proprio Gasperini si è presentato in conferenza stampa per introdurre una gara ricca di insidie. "Nel dubbio ci aspettiamo il miglior Stoccarda possibile. Abbiamo tutti presenti le sfide che hanno disputato contro Juventus e Real Madrid e, dunque, mi aspetto una squadra forte, compatta e organizzata nel contesto di una partita difficile nella quale noi come sempre proveremo a mettere in campo tutto quello di cui abbiamo a disposizione in questo periodo positivo". Proprio il nuovo format della Champions League, nel bene e nel male, rende ancora più imprevedibili match già sulla carta dall'esito tutt'altro che scontato, come può essere proprio quello tra due squadre non di primissima fascia ma comunque intenzionate a proseguire in quest'avventura. "Guardando la classifica, i conti sono presto fatti, perché si capisce quanto basti poco per guadagnare o perdere posizioni. I punti che abbiamo perso con il Celtic sicuramente pesano e quindi dobbiamo andare a cercarli in altri campi, con l'ambizione di poter tornare da qualsiasi stadio con qualcosa in mano". Per farlo, almeno in teoria, l'Atalanta sembra poter contare su un attacco al fulmicotone specialmente in trasferta. A far sorridere Gasperini è la qualità ma anche una quantità tale da creare diversi ballottaggi addirittura sul modulo da schierare: il tutto al netto dell'assenza forse mai totalmente rimpiazzata sul mercato del jolly Teun Koopmeiners, oggi alla Juventus. "La certezza, nel contesto della nostra duttilità, è che schieriamo sempre tre uomini offensivi. L'anno scorso Koopmeiners era la pedina che ci permetteva di variare più facilmente il sistema di gioco: oggi quel ruolo lo sta ricoprendo Mario Pasalic, ma abbiamo anche Lazar Samardzic e Marco Brescianini che costituiscono comunque delle buone alternative". Tutti questi nomi elencati da Gasp, in teoria, dovrebbero partire dalla panchina per affrontare una squadra, lo Stoccarda, in netta ascesa anche grazie alla mano di Hoeness. "Non ho avuto modo di conoscerlo, ma ho apprezzato molto ciò che ha fatto la scorsa stagione. Mi piace la sua squadra, con la 's' maiuscola, che gioca compatta e difende con tanti uomini". A proposito di difesa: in casa Atalanta, formazione che in Champions League tra l'altro non ha ancora incassato alcuna rete, la crescita di Hien è a dir poco esponenziale. "Si è inserito subito ed è anche merito suo. Cura molto i dettagli e ha ragione a farlo perché sono importanti, contano molto. Su quello non c'è un limite ed è giusto lavorarci ogni giorno. Le prestazioni come quella di domenica sono il sintomo di una grande crescita, ma ha la possibilità di diventare ancora più importante". Non sempre le ciambelle riescono con il buco: lo sa bene l'Atalanta, che non è riuscita a valorizzare appieno il talento all'epoca grezzo di Touré, avversario domani. "L'importante è che abbia recuperato dal punto di vista fisico. Con noi, nel giro di pochi mesi, aveva subito due interventi simili. Ha passato un periodo difficile, ma è sempre stato un ragazzo molto applicato che da noi, pur essendo arrivato a gennaio, si era messo subito a disposizione per dare una mano. Voleva venire a Stoccarda ed era molto motivato a farlo: sono contento che qui per lui le cose stiano andando bene e ho visto il gran gol che ha realizzato contro la Juventus. In generale, a parte Touré, mi aspetto una squadra forte, compatta e in fiducia proprio sull'onda lunga della vittoria di Torino".

Qui Stoccarda

Il percorso in Champions League dello Stoccarda finora è andato sempre a crescere: sconfitta all'esordio, e con onore, contro il Real Madrid, pareggio con lo Sparta Praga e vittoria all'ultimo respiro in casa della Juventus: a firmarla è stato l'ex di turno El Bilal Touré, che formerà l'attacco di Sebastian Hoeness in coppia con Deniz Undav. Tra i pali del 4-4-2 tedesco ci sarà Alexander Nubel, protetto da Josha Vagnoman, Anrie Chase, Anthony Rouault e Maximilian Mittelstadt, con Atakan Karazor e Angelo Stiller in mediana ed Enzo Millot e Jamie Leweling sugli esterni.

