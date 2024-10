Empoli-Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv. Out Lobotka, tocca a Gilmour

Napoli, 20 ottobre 2024 - Riallacciare il filo del discorso a dispetto della sosta e di un campo storicamente ostico: il Napoli, nel match in programma domenica 20 ottobre alle 12.30, vuole espugnare il Castellani, ma per farlo deve avere ragione di un Empoli protagonista di un ottimo inizio di stagione e con la seconda miglior difesa del campionato.

Le probabili formazioni

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Se. Esposito; Colombo. Allenatore: D'Aversa

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte

Orario e dove vedere Empoli-Napoli in tv e streaming

Empoli-Napoli (fischio d'inizio alle 12.30) sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile anche sui dispositivi PlayStation 4/5, Xbox (One, One S, One X, Series X e Series S), Timvision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Qui Napoli

Anche Antonio Conte, come molti colleghi della Serie A (e non solo), ha pagato dazio sul piano degli infortuni nella sosta appena alle spalle: se Mathias Olivera, dopo l'allarme iniziale, pare recuperato, Stanislav Lobotka va ko per le prossime due partite, unendosi in un'infermeria in cui c'è ancora Alex Meret, ma solo a scopo precauzionale. L'unico ballottaggio del tecnico salentino riguarda proprio la corsia bassa sinistra del 4-3-3, dove però è in vantaggio Leonardo Spinazzola proprio sull'uruguaiano: il resto del reparto arretrato a protezione dell'ex Elia Caprile sarà completato dall'altro ex di giornata Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno. In mediana toccherà ad André-Frank Zambo Anguissa, Billy Gilmour e Scott McTominay, mentre al centro dell'attacco svetterà Romelu Lukaku, assistito da Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia. Se il lavoro extra del belga durante la sosta, frutto anche del no rifilato alla propria Nazionale, è destinato a essere premiato con l'ennesima maglia da titolare, ancora niente da fare per David Neres, ancora una volta in procinto di partire dalla panchina.

Qui Empoli

Anche Roberto D'Aversa ha tremato durante la sosta per le sorti di Mattia Viti, uscito malconcio dalla spedizione con l'Under-21: invece il centrale è recuperato e andrà a comporre il reparto arretrato del 3-4-2-1 insieme a Saba Goglichidze e Ardian Ismajli, tutti a protezione di Devis Vasquez. I quinti saranno Emmanuel Gyasi e Giuseppe Pezzella, mentre al centro del campo toccherà a capitan Alberto Grassi e Liam Henderson, in vantaggio nel ballottaggio tutto britannico con Tino Anjorin. L'unica punta sarà Lorenzo Colombo, rifornito da Jacopo Fazzini e Sebastiano Esposito. Niente da fare invece per gli infortunati Youssef Maleh, Luca Belardinelli, Szymon Zurkowski, Samuele Perisan, Tyronne Ebuehi e Saba Sazonov.