Bundesliga risultati e classifica, il Leverkusen demolisce l'Union Berlino. Bayern ok nel segno di Kane

Roma, 12 novembre 2023 - La Bundesliga sembra essere ormai una faccenda a due. Il Bayer Leverkusen, autore di una stagione finora strepitosa, ha conquistato i tre punti anche in questo 11^ turno di campionato tedesco, così come il Bayern Monaco che resta in scia a due punti di distanza. Più attardati ci sono lo Stoccarda e il Lipsia, vittoriosi entrambi in questo fine settimana, mentre sta perdendo terreno il Borussia Dortmund, entrato in una spirale negativa.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso non conosce la parola sconfitta. Il club delle Aspirine è l'unico, assieme al Bayern Monaco, a non aver perso neppure un match in questo avvio di stagione in Bundesliga. Arrivati alla undicesima giornata, il Leverkusen è in vetta con due punti di gap sui bavaresi. Nell'ultimo fine settimana la vittima del club allenato dallo spagnolo è stato il solito Union Berlino, che è precipitato in ultima posizione con ben nove sconfitte all'attivo. Il Bayern, invece, ha superato l'Heidenheim con il risultato di 4-2. Inutile dire che Harry Kane è stato nuovamente grande protagonista: il bomber inglese ha già superato la cifra di gol realizzata dai capocannonieri della passata stagione in Germania, quando è andato via solamente un terzo del campionato 2023/24. Sorride molto meno il Borussia Dortmund, che per la terza partita di fila non riesce a raccogliere i tre punti. I gialloneri sono crollati in casa dello Stoccarda, in uno scontro diretto che poteva essere molto importante per risalire la china e restare in corsa al vertice della graduatoria generale. Questo risultato permette al Lipsia, vittorioso contro il Friburgo per 3-1, di scavalcare il Borussia e portarsi in quarta posizione. Tra gli altri match del fine settimana, infine, si segnala la vittoria schiacciante del Borussia Moenchengladbach contro il Wolfsburg, steso nettamente con il risultato di 4-0.

Risultati Bundesliga giornata 11

Borussia Moenchengladbach - Wolfsburg 4-0 16' Tomas Cvancara, 42' Rocco Reitz, 64' Franck Honorat, 71' Alassane Plea SV Darmstadt 98 - Mainz 0-0 Augsburg - Hoffenheim 1-1 23' Wout Weghorst, 53' Ermedin Demirovic Bayern Monaco - Heidenheim 4-2 14', 44' Harry Kane, 67' Tim Kleindienst, 70' Jan Niklas Beste, 72' Raphael Guerreiro, 85' Eric Maxim Choupo Moting Stoccarda - Borussia Dortmund 2-1 36' Niclas Fullkrug, 42' Deniz Undav, 83' Serhou Guirassy (R) Bochum - Colonia 1-1 25' Lukas Daschner, 54' Davie Selke Bayer Leverkusen - Union Berlino 4-0 23' Alejandro Grimaldo, 57' Odilon Kossounou, 73' Jonathan Tah, 83' Nathan Tella Werder Brema - Eintracht Francoforte 2-2 45+2' Marvin Ducksch (R), 50' Rafael Santos Borré Maury, 65' Ellyes Skhiri, 75' Hrvoje Smolcic RB Lipsia - Friburgo 3-1 6' Xavi Simons, 45+6' Merlin Rohl, 79' Lois Openda (R), 80' Christoph Baumgartner

Classifica Bundesliga giornata 11

Bayer Leverkusen 31, Bayern Monaco 29, Stoccarda 24, RB Lipsia 23, Borussia Dortmund 21, Hoffenheim 19, Eintracht Francoforte 18, Friburgo 14, Borussia Moenchengladbach 13, Augsburg 13, Wolfsburg 13, Werder Brema 11, Heidenheim 10, Bochum 9, SV Darmstadt 98 8, Mainz 7, Colonia 6, Union Berlino 6