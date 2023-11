Liga spagnola risultati e classifica, il Girona batte il Rayo e resta in vetta. Vincono Real, Barça e Atletico

Roma, 13 novembre 2023 - Il Girona non vuole abdicare e resta al primo posto della Liga. Al termine del fine settimana valido per la 13^ giornata del campionato spagnolo, gli albirrojos sono ancora lassù, in vetta, davanti ai colossi Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Una cavalcata finora trionfale li ha visti raccogliere l'undicesima vittoria stagionale, in questo turno contro il Rayo Vallecano. La spietata concorrenza delle big iberiche, però, resta in scia. I Blancos hanno battuto il Valencia con una goleada, i catalani l'hanno spuntata in rimonta contro l'Alaves e i colchoneros hanno steso il Villarreal.

L'esito delle partite del fine settimana

Il Girona vuole continuare a sognare, in un sogno che, però, diventa sempre più lucido. Girata la boa della 13^ giornata, gli albirrojos sono ancora primi, con un solo pareggio e una sola sconfitta maturati, a dispetto di ben undici successi. L'ultimo è arrivato questo fine settimana nel 2-1 esterno contro il Rayo Vallecano, che tiene a due lunghezze di distanza il Real Madrid. I Blancos di Carlo Ancelotti hanno schiacciato il Valencia con un 5-1 che lascia adito a poche speculazioni sull'andamento di un match timbrato da Carvajal e dalle doppiette di Vinicius e Rodrygo. Il Barcellona ha avuto un week-end più faticoso, seppur positivo grazie alla vittoria in rimonta agguantata contro l'Alaves. I catalani hanno prevalso per 2-1 tra le mura amiche grazie alla doppietta di Robert Lewandowski. L'Atletico Madrid di Diego Simeone resta al quarto posto. Il 3-1 contro il Villarreal e una partita ancora da recuperare sorridono ai colchoneros, che virtualmente potrebbero essere terzi in classifica, immediatamente alle spalle dei concittadini madridisti. In fondo alla classifica resta disperata la situazione dell'Almeria, k.o contro la Real Sociedad e ferma ancora a tre punti. Particolare che, dal nono posto in giù, nessuna squadra abbia vinto neppure una sfida di questo fine settimana.

Risultati Liga spagnola giornata 13

Atletico Bilbao - Celta Vigo 4-3 25' Iago Aspas, 37' Oihan Sancet, 41' Jonathan Bamba, 45+5', 52' Gorka Guruzeta, 66' Jorgen Strand Larsen, 90+8' Alejandro Berenguer (R) Rayo Vallecano - Girona 1-2 5' Alvaro Garcia, 42' Artem Dovbyk, 65' Savio Moreira de Oliveira Almeria - Real Sociedad 1-3 62' Mikel Oyarzabal, 76' Sergio Arribas, 90+1' Carlos Fernandez (R), 90+5' Martin Zubimendi Osasuna - Las Palmas 1-1 70' Alberto Moleiro, 73' Ante Budimir Granada - Getafe 1-1 2' Borja Mayoral, 45+4' Gonzalo Villar Real Madrid - Valencia 5-1 3' Daniel Carvajal, 42', 49' Vinicius Junior, 50', 84' Rodrygo Goes, 88' Hugo Duro Barcellona - Alaves 2-1 1' Samu Omorodion, 53', 78' (R) Robert Lewandowski Siviglia - Real Betis 1-1 72' Ayoze Perez, 79' Ivan Rakitic Atletico Madrid - Villarreal 3-1 20' Gerard Moreno, 45+1' Axel Witsel, 80' Antoine Griezmann, 85' Samuel Lino

Classifica Liga spagnola giornata 13

Girona 34, Real Madrid 32, Barcellona 30, Atletico Madrid 28*, Atletico Bilbao 24, Real Sociedad 22, Real Betis 21, Las Palmas 18, Valencia 18, Rayo Vallecano 18, Getafe 16, Osasuna 14, Siviglia 12*, Villarreal 12, Alaves 12, Cadice 10*, Maiorca 9*, Celta Vigo 7, Granada 7, Almeria 3 *una partita in meno