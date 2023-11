Ligue 1 risultati e classifica, il Psg torna capolista: tripletta per Mbappé. Rallentano Nizza e Monaco

Roma, 13 novembre 2023 - Il Paris Saint Germain è riuscito a tornare in vetta alla classifica di Ligue 1. I parigini, nel fine settimana valido per la 12^ giornata del campionato francese, sono riusciti a scavalcare il Nizza e a riportarsi al primo posto della graduatoria generale. A trascinare il club della capitale transalpina è stato il solito Kylian Mbappé, che si è trascinato la squadra sulle spalle e ha messo a segno una strepitosa tripletta in casa del Reims. La compagine della Costa Azzurra, che aveva retto fino ad oggi la striscia di vittorie consecutive inanellate dal Psg, questa volta ha rallentato raccogliendo solamente un pareggio in casa del Montpellier. A non centrare la vittoria, poi, sono state ancora Monaco e Lille, tutte fermate sul pari in un fine settimana che è girato completamente a favore della squadra di Luis Enrique.

L'esito delle partite del fine settimana

Kylian Mbappé non si ferma più. Il reintegro in squadra del fenomeno transalpino potrebbe aver salvato la stagione del Paris Saint Germain, che ormai si aggrappa sempre più spesso ai suoi gol per uscire vittorioso dai match di campionato. In questo 12^ turno il classe 1998 ha realizzato una tripletta contro il Reims che è valsa i tre punti e il primo posto in classifica, anche per demerito delle rivali al titolo. Il Nizza, ormai ex capolista, è stato fermato sul pari in una sfida a reti inviolate dal Montpellier, così come il Monaco non è riuscito a spuntarla in trasferta contro il Le Havre. Il Lille, che è più staccato nelle zone nobili della graduatoria generale, ha strappato ugualmente solo un punto contro il Tolosa, seppur con il punteggio finale di 1-1. L'Olympique Marsiglia prosegue la sua striscia negativa: il k.o esterno contro il Lens, che si è imposto di misura grazie ad una rete di Jonathan Gradit firmata al 90', fa salire a tre i match consecutivi senza vittorie. Da segnalare la prima vittoria in stagione per il Lione di Fabio Grosso. Il tecnico italiano, dopo i brutti avvenimenti della trasferta di Marsiglia di qualche settimana fa, può finalmente esultare grazie al successo raggiunto fuori casa, di misura, contro il Rennes. L'OL resta, per ora, comunque in fondo alla classifica, a -5 dalla zona salvezza.

Risultati Ligue 1 giornata 12

Montpellier - Nizza 0-0 Reims - Paris Saint Germain 0-3 3', 59', 82' Kylian Mbappé Le Havre - Monaco 0-0 Clermont - Lorient 1-0 69' Shamar Nicholson (R) Metz - Nantes 3-1 3' Kevin Van Den Kerkhof, 12' Moses Simon, 28' Simon Elisor, 85' Joel Asoro Lille - Tolosa 1-1 30' Leny Yoro, 65' Thijs Dallinga Rennes - Lione 0-1 67' Jake O'Brien Lens - Olympique Marsiglia 1-0 90' Jonathan Gradit

Classifica Ligue 1 giornata 12

Paris Saint Germain 27, Nizza 26, Monaco 24, Lille 20, Reims 20, Lens 16, Le Havre 15, Brest 15*, Nantes 14, Olympique Marsiglia 13*, Metz 13, Montpellier 12*, Rennes 12, Tolosa 12, Racing Strasburgo 12*, Lorient 11, Clermont 9*, Lione 7* *una partita in meno