Europa League, oggi Milan-Slavia Praga: le ultimissime, formazioni e dove vederla

Milano, 7 marzo 2024 – Archiviato il prezioso successo ottenuto all’ultimo respiro contro la Lazio nell’anticipo di campionato di venerdì scorso, riparte l’avventura in Europa League del Milan. Dopo il passaggio del playoff a spese del Rennes, l’urna di Nyon ha messo sulla strada dei rossoneri i cechi dello Slavia Praga, che questa sera alle 21 (match in diretta su DAZN e Sky Sport ma anche in chiaro su TV8) arriveranno a San Siro per disputare l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Un momento decisivo della stagione, come ha sottolineato anche il tecnico Stefano Pioli che ha poi ribadito l’obiettivo dei rossoneri di arrivare fino in fondo a questo cammino europeo: “La squadra è uscita bene dalla partita contro la Lazio. Forse non avremo giocato la miglior partita dal punto di vista tecnico, ma senza dubbio l’atteggiamento sono stati giusti. I ragazzi stanno bene, sono consci che stiamo entrando in una fase decisiva della stagione e credo che siano pronti per affrontarlo. Arrivare in fondo alla competizione? Dobbiamo pensare di poter arrivare a vincerla, ma per prima cosa dovremo essere bravi a passare questo primo turno. Non bisogna guardare troppo avanti, non è l’approccio corretto. Affrontiamo uno Slavia che nel corso del girone ha perso in una sola occasione e dovremo essere bravi a sfruttare il fattore di giocare l’andata in casa. Stiamo bene e dobbiamo sfruttare questo momento positivo e pensare a un turno alla volta ma chiaramente dentro noi abbiamo sia la giusta consapevolezza che l’entusiasmo per poter arrivare fino in fondo”. Sulla stessa lunghezza d’onda le parole di Yacine Adlì, che questa sera dovrebbe nuovamente partire tra i titolari: “Non è la Champions League ma ci attende comunque una gara molto importante perché c’è la voglia di arrivare fino in fondo alla competizione. Siamo consapevoli che lo Slavia è una squadra molto fisica e che metterà grande intensità per tutto l’arco dei 90’”.

Le scelte di Pioli e Trpisovský

Le prime, buone notizie per Pioli arrivano dall’infermeria che di fatto si svuota, con il solo Pobega che resta ai box. Il tecnico rossonero, che non rinuncerà al 4-2-3-1 che ha ridato certezze al suo Milan, dovrebbe puntare su un undici titolare con una sola novità rispetto a quello che ha affrontato la Lazio: non sono ancora maturi i tempi per rivedere dal 1’ Tomori e Kalulu al centro del pacchetto difensivo davanti a Maignan, che sarà quindi ancora formato da Florenzi, Kjaer, Gabbia, e Theo Hernandez. La novità è in mediana dove ci sarà Reijnders a fare coppia con Adlì, mentre sulla trequarti ci sarà ancora Leao – che dovrà saltare la prossima partita di campionato per squalifica al pari di Florenzi – al fianco di Loftus-Cheek e Pulisic, che agiranno a supporto della punta Giroud. Lo Slavia di Trpisovský risponderà con il modulo con la difesa a tre: Vlcek, Ogbu e Zima saranno i tre centrali di retroguardia a protezione del portiere Stanek. Le corsie laterali saranno invece di competenza di Doudera e Diouf, con Masopust e Oscara presidiare la parte centrale del campo. Provod e Wallem giocheranno invece alle spalle della punta Van Buren.

Orari e dove vederla

La partita Milan-Slavia Praga, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, sarà trasmessa giovedì 7 marzo, alle ore 21, su DAZN e Sky Sport ma anche in chiaro sul bouquet del digitale terrestre su TV8.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. Slavia Praga (3-4-2-1): Stanek; Vlcek, Ogbu, Zima; Doudera, Masopust, Oscar, Diouf; Provod, Wallem; Van Buren. All. Trpisovský.