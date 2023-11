Slavia Praga-Roma: dove vederla e probabili formazioni

Praga 8 novembre 2023 - Una vittoria per chiudere il discorso qualificazione e blindare il primo posto. La Roma ha una missione domani alle 18:45 a Praga, in Repubblica Ceca: evitare sorprese e ipotecare il passaggio del turno vincendo il girone. Una missione ora alla portata dei capitolini, lontani solo tre punti dall'aritmetica certezza del primato in classifica nel Gruppo G. Vincere contro lo Slavia Praga permetterebbe alla squadra giallorossa di superare i preliminari della fase a eliminazione diretta, togliendo così due partite dal calendario e aggiungendo un piccolo spazio per prendere fiato in mezzo a un calendario sempre fitto di impegni e sfide da vincere. Un risultato ipotecato con due giornate di anticipo rispetto alla fine del girone continentale.

La Roma dopo la vittoria al cardiopalma contro il Lecce in campionato, non può permettersi un'altra prestazione in chiaroscuro, visto anche il diverso spessore dell'avversario in campo. La scelta di Mourinho non è delle più semplici. Sulla carta si vuole raggiungere questo primo traguardo intermedio di stagione, quindi con ogni probabilità punterà su una formazione sì competitiva, ma senza dimenticarsi del derby in programma per domenica, considerato anche come la Lazio, vincitrice ieri contro il Feyenoord in Champions League, avrà due giorni extra di riposo. Trovare la quarta vittoria su quattro in Europa potrebbe essere l'iniezione di fiducia giusta, capace di dare quella motivazione extra per un derby che vale già molto in ottica quarto posto in Serie A.

Non bisogna però commettere l'errore di vendere la pelle dell'orso prima di averlo catturato. Lo Slavia Praga è una squadra orgogliosa, sempre tra le protagoniste del campionato ceco. In questa stagione hanno incassato solo due sconfitte fino a qui: la prima contro la Roma nel match dell'Olimpico, la seconda nell'ultima di campionato giocata, dove i biancorossi sono caduti proprio tra le mura amiche contro il Viktoria Plzen, perdendo così il primato in classifica. Una squadra ferita però è molto spesso tanto pericolosa come una all'apice della forma. I ragazzi di Tripsovsky vorranno vendicare il ko subito all'andata e potranno contare sui 20 mila tifosi della Eden Arena per avere quell'ulteriore spinta morale verso il risultato.

A dirigere la sfida di Praga tra Slavia e Roma sarà François Letexier, la gara è valida per la quarta giornata dei gironi di Europa League. L'arbitro francese sarà aiutato dai due assistenti francesi Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Il quarto uomo, invece, sarà il francese Florent Batta. Il VAR sarà il norvegese Jon Eilif Skjervold, mentre l'AVAR sarà il rumeno Paul Daniel Zaharia. Per il fischietto transalpino sarà la prima direzione in carriera con i due rispettivi club. In questa stagione ha già diretto ben quattro gare internazionali, l'ultima in ordine cronologico comprendeva una squadra italiana: l'Inter, vincente in casa contro il Red Bull Salisburgo (2-1) nel precedente turno di Champions League. Le altre sfide comprendono un'altra sfida nei gironi di Champions (Atletico Madrid-Feyenoord 3-2), una dei preliminari della stessa competizione (Anversa-AEK Atene 1-0) e ultima, ma non per importanza, la partita di Supercoppa Europea tra Manchester City e Siviglia, vinta dai ragazzi di Guardiola ai calci di rigore.

Probabili formazioni

Non si prevedono troppe variazioni di squadra per i padroni di casa, che con ogni proabbilità riconfermerà modulo e interpreti della sfida di andata. Il portiere titolare sarà Mandous, protetto dalla linea a tre uomini composta da Holes, Ogbu e Vlcek in difesa. Nel centrocampo a quattro Doudera e Dumitrescu occuperanno le corsie esterne, mentre Zafeiris e Dorley occupano il centro. Van Buren guiderà l'attacco supportato da Masopust e Schranz.

Zalewski non è al meglio, colpito dall'influenza, così si prepara El Shaarawy a prendere il suo posto sulla fascia sinistra. In difesa confermata la linea a tre composta da N'Dicka, Mancini e Llorente, davanti all'ormai intoccabile portiere di coppa Svilar. A centrocampo Çelik andrà a destra, mentre Bove, Cristante e Aouar dovrebbero comporre l'interno campo. La coppia d'attacco sarà composta da Lukaku e Belotti. In questo caso il belga si trova costretto a fare gli straordinari, visto il mancato inserimento in lista Uefa di Azmoun, mentre Dybala non ancora al meglio della condizione non deve essere spremuto troppo o messo a rischio prima del derby, dove Mourinho lo vuole tra i protagonisti.

Slavia Praga (3-4-3): Mandous; Holes, Ogbu, Vlcek; Doudera, Dorley, Zafeiris, Dumitrescu; Masopust, van Buren, Schranz. All. Jindrich Trpisovsky.

Roma (3-5-2): Svilar; Llorente, Mancini, N'Dicka; Çelik, Bove, Cristante, Aouar, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. All. José Mourinho

Dove vedere la partita

La partita fra Slavia Praga e Roma dello stadio Eden Arena nella capitale ceca, valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League, inizierà alle ore 18:45 di giovedì 9 novembre 2023. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport canale 251. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. La partita sarà però disponbile in streaming anche su Dazn, in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 18.30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. Su Sky la telecronaca della sfida valevole per il terzo turno di Europa League, sarà affidata a RIccardo Gentile e Giancarlo Marocchi. Su Dazn invece ci carà invece Edoardo Testoni a commentare il match dell'Olimpico.

Statistiche e precedenti

La Roma non ha mai vinto una partita in trasferta contro una squadra ceca (un pareggio, 2 sconfitte). Contro lo Slavia Praga ha perso una partita nel marzo 1996. I giallorossi hanno però vinto le ultime cinque parttie giocate nella fase a gironi dell'Europa League, segnando almeno due reti per ogni incontro.

Lo Slavia Praga da parte sua non è riuscito a vincere le sue ultime otto partite contro squadre italiane (3 pareggi e 5 sconfitte) dopo aver battuto il Palermo in Coppa UEFA nel febbraio del 2006. I biancocrossi hanno vinto 7 delle loro ultime 9 gare casalinghe in Europa (più un pareggio e una sconfitta). Nelle ultime tre partite hanno collezionato altrettante vittorie, segnando 11 reti e subendone zero.

Romelu Lukaku ha segnato almeno un gol nelle sue ultime 14 partite di Europa League. La striscia si è aperta nel novembre 2014 con l'Everton, ed è la più lunga in una grande competizione europea (escludendo i turni preliminari).

FILIPPO MONETTI