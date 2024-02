Sorteggi ottavi Europa League: in diretta le avversarie di Milan, Roma e Atalanta

Nyon, 23 febbraio 2024 – È il momento della verità per Milan, Roma e Atalanta. Le squadra italiane impegnate in Europa League conoscono le avversarie degli ottavi di finale. A Nyon, infatti, va in scena il sorteggio: sedici le squadre rimaste in corsa dopo i playoff.

L’Atalanta è testa di serie, Milan e Roma sono invece nella seconda urna: escluso comunque un eventuale derby italiano. I sorteggi sono visibili su Sky Sport 24, Dazn o Now Tv, in alternativa sul sito o canale Youtube dell'Uefa. Alle 13 tocca alla Conference League: la Fiorentina, finalista nella scorsa edizione, scoprirà l’avversario da affrontare agli ottavi.

Le notizie in diretta